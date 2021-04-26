Пока до старта торжественной церемонии награждения Оскар-2021 остаются считанные минуты, актеры охотно делятся в сети закулисьем шоу. Как проходила подготовка к громкому событию – смотрите в материале.

Как известно, красную дорожку Оскара установили не только возле Dolby Theatre. Еще одной локацией для выхода кинозвезд будет железнодорожная станция Union Station. Первые приглашенные гости Американской киноакадемии уже прибыли на места и наслаждаются вниманием камер.

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Но не все топовые актеры Голливуда смогут покрасоваться на красной дорожке из-за карантинных ограничений. Поэтому представители Оскара устроят включение из домов кинозвезд. Кто и как готовится к 93 престижной церемонии – смотрите в фоторепортаже.

Риз Уизерспун

Актриса Риз Уизерспун стала одной из тех, кто будет вручать награды победителям. Но перед тем, как надеть праздничный наряд, красавица поделилась в инстаграме снимком в свитшоте с надписью "Оскар".

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Гленн Клоуз

Побывает на церемонии и актриса Гленн Клоуз, претендующая на награду в номинации "Лучшая актриса второго плана". В инстаграме она показала, как проводила время перед выходом на красную дорожку Оскара. В халате и со стаканом напитка в руках: кажется, Гленн не скучала, пока ожидала старт шоу.

Кэри Маллиган

Претендентка на звание "Лучшая актриса года" Кэри Маллиган позвала целую команду визажистов и стилистов перед церемонией Оскар-2021. Вероятно, сама актриса очень сосредоточена на события, поэтому первые ее кадры опубликовала визажист Джорджи Ейсделл.

Лора Дерн

А вот Лора Дерн начала подготовку к Оскару по проверке на коронавирус. К слову, все приглашенные гости пройдут тест.

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Мария Бакалова

Первый Оскар может получить актриса Мария Бакалова. Она снялась в фильме "Борат 2" и благодаря сатирической ленте уже завоевала престижные кинонаграды. На красной дорожке Оскара Мария Бакалова предстанет в роскошном светлом платье, напоминала образ невесты. Перед своим выходом актриса поделилась первым фото, которое покорило сеть.

Андра Дэй

Актриса Андра Дэй создала для своих подписчиков интересное видео, где позвала подготовку к Оскару. Ролик напоминал рекламу на телевидении или же фрагмент фильма, что поразило ее поклонников.