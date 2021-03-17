Не обійшлось без скандалу: Оскар-2021 можуть не транслювати у Китаї

У США триває підготовка до церемонії вручення Оскар-2021. І, здається, скандальних новин Американській кіноакадемії не уникнути. Китай вже розглядає можливість блокування трансляції Оскара.

Китай не транслюватиме Оскар-2021: причини

У всьому світі очікують на трансляцію Оскара-2021, яка запланована на 25 квітня. Та поки всі відстежуватимуть перебіг церемонії, у Китаї планують блокувати відео та новини. Окрім цього, місцева преса вже отримала вказівки менше висвітлювати цю тему.

Варто знати Номінанти премії Оскар-2021: які стрічки поборються за золоту нагороду

Причиною для таких скандальних заборон стала номінація фільму "Не розділяти". Короткометражна документальна стрічка розповідає про протести у Гонконзі, які спалахнули у середині 2019 року. Люди масово виступили проти законопроєкту про екстрадицію, а мітинги супроводжувались силовими розгонами і жертвами.

Стрічку "Не розділяти" зняв норвезький відеожурналіст Андрес Гаммер. У світі його робота отримала чималий розголос, а от у Китаї потрапила під заборону через зміст, що не пройшов цензури.

"Не розділяти": дивіться трейлер

Окрім цього, Оскар-2021 не транслюватимуть через висловлювання номінантки премії Хлої Чжао. Після того, як режисерка тріумфувала на Золотому глобусі з фільмом "Земля кочівників", у мережі знайшли інтерв'ю 2013 року, в якому Хлої назвала Китай "місцем, де всюди брехня". Саме тому країна вирішила не писати про "спірні номінації" та вибірково інформувати населення про результати Оскара-2021.

Незалежні ЗМІ звернулись до Комуністичної партії Китаю з проханням прокоментувати скандал щодо Оскара. Однак поки відповіді вони не отримали.

Оскар-2021: як пройде церемонія

Після оголошення номінантів Оскар-2021 Американська кіноакадемія розсекретила деталі церемонії. За офіційними даними, вручення престижної премії відбудеться у Лос-Анджелесі 25 квітня 2021 року. Однак через пандемію коронавірусу формат урочистої події змінять.

Зокрема, Кіноакадемія вирішила скасувати додаткові заходи, які вже були частинкою традицій Голлівуду. Тому гучних вечірок після Оскара і святкових частувань у 2021 році не відбудеться. Також скасують покази фільмів, які об'єднували десятки людей у залі.

Учасниками церемонії Оскар-2021 стануть тільки претенденти на премії, їхні гості та ведучі. Всі інші топові актори Голлівуду будуть переглядати подію онлайн та, ймовірно, з'являться у трансляції.