"На висотах Нью-Йорка" та "Круелла": у Variety назвали претендентів на номінації Оскар-2022

Видання Variety проаналізували першу половину кінопрем'єр 2021 року та склали список ймовірних претендентів на номінації премії Оскар у 2022 році. Редакція Кіно 24 виокремила найкращі з кращих – детальніше на Кіно 24.

За даними джерела, наступного року Академія суддів премії Оскар повернеться до 10 кандидатів в номінації за кращу картину. Раніше це число могло коливатись. Таким чином, член Академії може вибрати лише 10 фільмів в своєму бюлетені. Але саме завдяки такому підходу до бюлетнів 2009 та 2010 років, потрапили еклектичні варіанти, такі як науково-фантастичний трилер Ніла Блумкампа "Район 9" та фільм з найнижчими касовими зборами Джона Лі Генкока "Невидима сторона".

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5 фільмів, які можуть отримати Оскар-2022

1. Лука / Luca

Першим претендентом на номінацію, на думку Variety, є перлина італійського натхнення новий мультфільм "Лука" від студії Pixar, 11-кратної власниці Оскара. Картина, якщо не буде номінована на "Найкращий фільм року", то оригінальний саундтрек композитора Дена Ромера, точно не залишить суддів Академії байдужими.

Сюжет: Це історія про дорослішання хлопчика, наповнене морозивом, пастою та нескінченними поїздками на скутері. Головний герой Лука ділить свої пригоди зі своїм новим найкращим другом, але розвагам та веселощам загрожує схований глибоко-глибоко секрет: морські страховиська з іншого світу, які живуть просто під поверхнею води.

"Лука" 2021: дивіться трейлер мультфільму

2. Мітчелли проти Машин / The Mitchells vs. the Machines

Зважаючи на особливу увагу та успіх мультфільму "Душа" на Оскарі-2021, на думку редакторів Variety, поруч з "Лукою" на номінацію може претендувати нова робота від Netflix. Крім бездоганного озвучування, у фільмі є сенсаційна музична композиція від Марка Мазерсбо з видатними звуковими і візуальними компонентами, які значно підсилюють ключові елементи декорацій.

Сюжет: Мрія всього життя підлітка-гіка Кеті Мітчелл нарешті збулася: вона вступила до кіношколу і вже скоро повинна полетіти в інше місто на навчання. Але сімейна подорож усієї сім'ї несподівано перетворюється на справжній жах: адже усі гаджети ожили. Уся електроніка починає виборювати свій час на тріумф. Тепер сім'ї Мітчелл разом з двома зламаними, але доброзичливими роботами належить забути про свої розбіжності, зупинити повстання та врятувати світ.

"Мітчелли проти Машин" 2021: дивіться трейлер мультфільму

3. На висотах Нью-Йорка / In the Heights

До того, як касові збори стали предметом розмов, хвалений критиками фільм Джона Чу "На висотах" мав задатки зібрати усі нагороди. Адаптація бродвейського мюзиклу від Warner Bros., яка набрала 96% на "Rotten Tomatoes", як і раніше може залучити значну увагу критиків та членів Академії. Зрештою, якщо не фільм, то хоча б актори мюзиклу точно не залишаться позаду номінацій: тому чекаємо хороших новин для Ентоні Рамоса та Мелісси Баррери.

Сюжет: Вашингтон-Гайтс запалює…Запах гарячої кави біля станції метро "181-а вулиця", а калейдоскоп бажань єднає там гучних і дружніх жителів цього району Нью-Йорка. У цей вихор потрапляє й Уснаві (Ентоні Рамос), харизматичний власник невеликого магазинчика, який економить кожен зароблений нелегкою працею цент для втілення своєї мрії про краще життя – відновити батьків бізнес на Батьківщині – Домініканській Республіці.

"На висотах Нью-Йорка" 2021: дивіться трейлер онлайн До теми Ексклюзив: Ентоні Рамос розкриває секрети фільму "На висотах Нью-Йорка" 4. Тихе місце 2 / A Quiet Place Part II

Найкасовішим фільмом року поки що є "Тихе місце 2", тож Джон Кразінські точно може сподіватись перевершити попередній фільм, за який отримав лише номінацію на Оскар у 2021 році. Можливо, фільм Paramount Pictures зможе поборотись навіть в номінації за візуальні ефекти.

Сюжет: Як і в попередньому фільмі, родина продовжує боротися за життя у повній тиші. Після сутички з жахаючими істотами у власній оселі, вони опиняться віч-на-віч з жахами зовнішнього світу. Але сім'я з’ясовує, що створіння, які полюють на звук — не єдина загроза, яка чекає на них за межами безпечного місця.

"Тихе місце 2" 2021: дивіться трейлер фільму 5. Круелла / Cruella

Важко сказати, як далеко "Круелла" Крейга Гіллеспі може дійсно зайти в гонці за нагородами. Оуен Глейберман з Variety назвав його своїм улюбленим фільмом року. Якщо фільм не буде номіновано за акторську гру Емми Стоун чи Емми Томпсон, то за дизайн костюмів фільм вартий отримати бодай номінацію.

Сюжет: Події фільму відбуваються на тлі панк-рокового Лондона 1970-х років та розказують про юну шахрайку Естеллу, розумну та винахідливу дівчину, яка хоче зробити собі ім'я у світі моди. Вона знаходить друзів: кількох молодих злодіїв, які розділяють потяг Естелли до епатажу, і разом вони намагаються влаштуватись у Лондоні. Одного разу талант Естелли привертає увагу Баронеси фон Геллман, легенди моди, яка є руйнівно шикарною та страхітливо високою. Але їхні стосунки запускають хід подій і одкровень, які змусять Естеллу прийняти свою жорстоку сторону і стати неприємною, модною та мстивою Круеллою.

"Круелла" 2021: дивіть трейлер фільму