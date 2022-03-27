Оскар-2022: все, що варто знати про найпрестижнішу кінопремію Голлівуду

Оскар-2022 відбудеться сьогодні о 3 годині за київським часом. І поки найпалкіші кіномани в очікуванні престижного шоу, редакція Кіно 24 розповість все, що відомо про захід та номінантів премії.

Як повідомляє 24 канал, церемонія нагородження Оскара проводиться у кінематографі США з 1929 року, що не може не свідчити про її статусність, престижність та авторитетність. Той, хто отримає славнозвісну статуетку – приречений на злети у кар'єрі, попит і миттєве зростання популярності.

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Оскар-2022: все, що треба знати про премію

Коли відбудеться?

94-а церемонія вручення премії Оскар відбудеться 28 березня о 3 годині за київським часом.

Де можна подивитись?

Як і минулого року, церемонія вручення премії Оскар транслюватиметься у прямому ефірі на каналі ABC, доступному тільки в Америці. В Україні щорічно її транслював канал "Україна", однак, цього року трансляції не буде. Все через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Церемонію нагородження можна буде дивитися також онлайн на таких каналах:

Hulu з Live TV;

Hulu+;

YouTube TV;

DIRECTV;

STREAM;

Fubo TV.

Де проходитиме?

Минулого року церемонія відбулася на Union Station у центрі Лос-Анджелеса, але цього разу вона повернеться до свого будинку з 2002 року: Dolby Theatre у Hollywood & Highland Center.

У якому форматі відбудеться церемонія вручення?

Точний формат Оскара-2022 року точно невідомий, хоча Академія оголосила, що переможець Еммі Гленн Вейс керуватиме шоу сьомий рік поспіль, а Вілл Пекер з фільму "Ульотні дівчата" виступить як продюсер шоу.

22 лютого також зазначили, що вісім нагород не буде вручено під час прямої трансляції церемонії 2022 року. Вирішили не оголошувати переможців таких номінацій:

"Найкращий короткометражний документальний фільм";

"Найкращий монтаж";

"Найкращий грим";

"Найкращий саундтрек";

"Найкраща робота художника-постановника";

"Найкращий короткометражний анімаційний фільм";

"Найкращий короткометражний фільм";

"Найкращий звук".

У повідомленні президента Академії Девіда Рубіна йдеться, що оголошення переможців у цих категоріях запишуть за годину до самої церемонії у театрі Dolby. Потім запис покажуть під час перерв упродовж основного шоу.

Цей крок було зроблено після падіння рейтингів трансляції Оскара на каналі ABC. Цьогоріч організатори вирішили зробити акцент на розвагах. Щоб залучити більше глядачів, хочуть додати шоу ще більше жвавості, динамічності та актуальності.

Цікавим є той факт, що у 2022 році на Оскарі глядачі вперше в історії премії зможуть проголосувати за найкращий фільм. Опитування проведуть серед користувачів соцмережі у твітері.

Хто буде ведучими?

Після трьох років церемоній без ведучих, телекомпанія ABC 11 січня підтвердила, що на церемонії 2022 року буде ведучий. Оголошення зробив Крейг Ервіч, президент Hulu Originals&ABC Entertainment.

Як відомо, церемонія буде складатися з трьох актів, кожну годину якої вестиме інший ведучий. Це робиться також для того, щоб залучити ширшу аудиторію.

Потім, 14 лютого, Variety повідомив новину про те, що Емі Шумер, Реджина Голл та Ванда Сайкс розглядаються як кандидатки на ведучих премії. Пізніше в "Доброго ранку, Америка" цю інформацію підтвердили.

Що відомо про ведучих Оскара-2022 – читайте у нашому матеріалі на Кіно 24.

Хто виступить на Оскарі-2022?

Досі неясно, чи будуть виступи живими чи попередньо записаними (як це було минулого року), але серед тих, хто може вийти на сцену, є номінанти на найкращу оригінальну пісню:

Бейонсе (Be Alive з "Короля Річарда");

Біллі Айліш (No Time To Die з "007: Не час помирати");

Лін-Мануель Міранда (Dos Oruguitas з "Енканто");

Ван Моррісон (Down to Joy з "Белфасту");

Діана Воррен (Somehow You Do з "Чотирьох хороших днів").

Зокрема, 19 березня Емі Шумер в ефірі денного ток-шоу Дрю Беррімор сказала, що хоче, щоб Володимир Зеленський взяв участь в Оскарі-2022. Він може приєднатися онлайн і розповісти про війну Росії проти України всьому світові, щоб ще більше привернути увагу.

Наразі невідомо, чи продюсери шоу передали її прохання Володимиру Зеленському, бо офіційної відповіді ще також не було.

Який дрес-код на церемонії?

Якщо дозволить COVID-19, на Оскарі-2022 має бути повномасштабна червона доріжка, тому чекайте звичайного параду ефектних бальних суконь, розшитих блискітками накидок та розкішних костюмів. Втім, ми впевнені в тому, що багато акторів підтримають Україну, додавши до вбрання українську символіку.

Коли було оголошено номінантів на Оскар-2022?

Американська кіноакадемія 8 лютого оголосила номінантів на Оскар-2022. Лідером за кількістю номінацій став вестерн "У руках пса". "Дюна" Дені Вільньова посіла друге місце.

Картина "У руках пса" змагатиметься у 12 категоріях, а "Дюна" – у 10. Третє місце між собою розділили романтичний музичний фільм режисера Стівена Спілберга "Вестсайдська історія" та британська драма "Белфаст" (7).

Цього року оголосити номінантів Академія запросила відомого американського стендапера та актора Леслі Джордана й володарку премії Золотий глобус Трейсі Елліс Росс.

Повний список номінантів дивіться тут, а номіновані на Оскар фільми, які ви можете переглянути прямо зараз, – тут.