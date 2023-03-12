Коли та де дивитися Оскар-2023: дата та час проведення найпопулярнішої премії
У ніч з 12 на 13 березня відгримить найпотужніша кіноподія року Оскар-2023. Захід відбудеться у Лос-Анджелесі. Коли й де слід дивитися довгоочікувану премію – розкажемо на Кіно 24.
Світові знаменитості Різ Ахмед та Еллісон Вільямс 24 січня оголосили номінантів на 95-у щорічну премію Оскар. Цікаво, що цього року вперше у категорії "Найкращий документальний фільм" за золоту статуетку позмагається стрічка "Будинок зі скалок". Коли та де переможці отримають свої нагороди – читайте далі.
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Коли та де відбудеться
Церемонія вручення Оскара пройде в театрі "Долбі" у ніч з 12 на 13 березня 2023 року в Лос-Анджелесі, Каліфорнія, США. Урочистий захід розпочнеться о 3 годині ночі за київським часом.
Де можна подивитись онлайн
Як і минулого року, церемонія вручення премії Оскар транслюватиметься у прямому ефірі на каналі ABC, доступному тільки в Америці. В Україні її транслюватиме телеканал Суспільне. Ведучими будуть актриса Ірма Вітовська та виконавчий продюсер каналу Лук'ян Галкін. Пряму трансляцію урочистої церемонії Оскара можна подивитись на Суспільне Культура 13 березня з 02:00 до 05:00. Червона доріжка розпочнеться о 1:00.
Нагадаємо, ведучим премії стане американський комік і телеведучий Джиммі Кіммел. Це буде третя поява Джиммі Кіммела в ролі ведучого на Оскарі. Вперше це відбулося у 2017 році.
Серед номінантів у категорії "Найкращий фільм" візьмуть участь такі стрічки:
- "На Західному фронті без змін" / All Quiet on the Western Front;
- "Аватар: Шлях води" / Avatar: The Way of Water;
- "Банші Інішерина" / The Banshees of Inisherin;
- "Елвіс" / Elvis;
- "Все завжди і водночас" / Everything Everywhere All at Once;
- "Фабельмани" / The Fabelmans;
- "Тар" / Tár;
- "Топ Ґан: Меверік" / Top Gun: Maverick;
- "Трикутник смутку" / Triangle of Sadness;
- "Жінки розмовляють" / Women Talking.