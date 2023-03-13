На Оскар-2023 вперше за 62 роки змінити колір доріжки: які зірки "зливалися" на її фоні

Вперше за останні понад 60 років церемонія вручення премії Оскар пройшла без червоної килимової доріжки. Цього разу організатори обрали килим кольору шампанського, проте сподобалося це не всім.

Деякі знаменитості не оцінили таку ідею організаторів події. Зокрема, акторка Джеймі Лі Кертіс обурилася кольором килима, бо він "злився" з її сукнею, передає 24 Канал.

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Чому змінили колір доріжки

З роками багато речей з церемонії нагородження Оскар змінилися, але за останні шість десятиліть було дещо спільне – червона доріжка. З роками відтінки змінювалися, але завжди був якийсь відтінок червоного кольору.

До цього року. Тож, в ніч на 13 березня зірки пройшлися не по звичній червоній доріжці, а по бежевому килиму, відтінок якого назвали кольором шампанського. Оновлену доріжку розстелили в присутності камер.



На Оскарі-2023 змінили колір доріжки / Фото AFP

Організатори розповіли журналістам, чому вперше за 62 роки вирішили змінити традицію. Вони зізнаються, що хотіли, аби килим нагадував пляж на заході сонця. Вони нібито шукали колір, який викликатиме в гостей відчуття спокою та умиротворення.

До того ж, організатори орієнтувалися на поєднання кольорів оранжевого намету та доріжки. Важливо було, щоб загальний вигляд виглядав гармонійно. Відомо, що розглядали також шоколадний відтінок, але зупинилися на кольорі шампань.

Деякі зірки "зливалися" з доріжкою

Червона доріжка на Оскар бере свій початок із 1961 року, 33-ї церемонії вручення премії. Це була перша телевізійна церемонія, яку транслював ABC. Телеглядачі не побачили червону доріжку у всій красі до 1966 року, коли вручення «Оскара» вперше транслювалося в кольорі.

Звісно, зміна червоної доріжки, викликала бурхливе обговорення серед зірок. Крім того, деякі знаменитості були засмучені, адже просто "зливалися" з цим килимом.

Ті зірки, які для церемонії обрали нюдові сукні зізнаються, що новий колір доріжки зробив їх образ блідим та невиразним.

Дивіться фото зірок, які "зливалися" з доріжкою на Оскарі-2023:

До слова, американська зірка Леді Гага здивувала своїм образом на сцені церемонії нагородження премії Оскар-2023. Під час виступу вона вийшла на сцену у звичайній футболці кольору хакі та рваних джинсах. Крім того, Леді Гага змила макіяж, з яким була на доріжці, та зібрала волосся у косу.