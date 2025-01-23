Голлівуд заплющив очі на війну: фільм "Анора" та російський актор претендують на Оскар-2025

Американська кіноакадемія оголосила номінантів на престижну премію Оскар. У списку опинився російський актор та американський фільм "Анора" про сина російського олігарха.

Американський фільм "Анора" з російськими акторами отримав визнання серед організаторів Оскара-2025. Стрічка та росіянин Юрій Борисов опинилися у списку номінантів, пише 24 Канал.

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Фільм "Анора" здобув шанс отримати Оскар у 6 категоріях: "Найкращий фільм", "Найкраща режисура", "Найкращий оригінальний сценарій", "Найкращий монтаж", а також "Найкраща жіноча роль" (Майкі Медісон) та "Найкраща чоловіча роль другого плану" (Юрій Борисов).



Номінації на Оскар / Фото з соцмережі Х

Російський актор вперше здобув номінацію на кінопремію Оскар. Юрій Борисов претендує на перемогу як найкращий актор другого плану.



Номінації на Оскар / Фото з соцмережі Х

Що не так з фільмом "Анора"

"Анора" Шона Бейкера розповідає про стриптизерку та секс-працівницю Ані (повне – Анора), яка знайомиться з сином російського оліхарха. Між ними зав'язується роман і шлюб, що опиняється під загрозою, коли про все дізнаються батьки.

У стрічці з'являються російські актори: Марк Ейдельштейн, Юрій Борисов, Дар'я Екамасова, Олексій Серебряков, Карен Карагулян, Ваче Товмасян та Альона Гуревич.

Фільм отримав Золоту пальмову гілку на Каннському фестивалі та номінації на інші кінонагороди. З цього складається враження, нібито світ забув про війну в Україні та знову почав толерувати росіян.

Юрій Борисов – не просто "хороший росіянин", адже він нормально ставиться до участі в пропагандистських фільмів. Протягом кар'єри він брав участь у проєктах, де Росія навмисно просуває певні наративи. Зокрема, засвітився у стрічці "Калашников", яку знімали в тимчасово окупованому Криму. Очевидно, що Борисов підтримує та поширює російську загарбницьку пропаганду, на що Голлівуд просто заплющив очі.