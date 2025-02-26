Хто отримає Оскар за найкращу жіночу роль: все, що відомо про номінанток на премію

Світ кіно завмер в очікуванні найпрестижнішої кінопремії – Оскар. Однією з найцікавіших номінацій традиційно залишається "Найкраща акторка", де щороку розгортається справжня боротьба за золоту статуетку. У цьому сезоні глядачі та критики вже визначили головних претенденток.

Цього року серед номінанток Оскара як дебютантки, так і ікони Голлівуду. 24 Канал детальніше розповість, що треба знати про кожну з них.

До слова Найкращий актор 2025 року: що треба знати про номінантів на Оскар у цій категорії

Синтія Еріво

Еріво номінували на найкращу акторку за роль Ельфаби у мюзиклі "Wicked: Чародійка" – майбутньої злої відьми Заходу, де вона знялась з Аріаною Гранде. Вона також була номінованою на кілька інших нагород.



Номінантки на Оскар / Кадр з фільму

Синтія Еріво – британська акторка та авторка пісень, яка у 2015 році переїхала до США. Її раніше номінували на Оскар за роль у драмі "Гаррієт". Також є лауреаткою Греммі.

Карла Софія Гаскон

Акторка втілила у фільмі "Емілія Перес" головну роль – лідера мексиканського наркокартелю, який з допомогою свого адвоката інсценує смерть та змінює стать. Стрічка вже здобула чимало перемог на престижних кінопреміях, однак і зазнала критики з боку ЛГБТК-спільноти.



Номінантки на Оскар / Кадр з фільму

Іспанська зірка увійшла в історію як перша відкрита трансгендерна акторка, яка отримала номінацію на Оскар. Проте її шанси на перемогу різко впали після того, як у мережі випливли її старі расистські та ісламофобські висловлювання.

Майкі Медісон

25-річна американська акторка зіграла стриптизерку у фільмі "Анора", що розповідає про російських мігрантів. Вона також відома роллю у фільмі "Одного разу в Голлівуді". Майкі Медісон не посоромилась співпрацювати з росіянами, оскільки в "Анорі" зіграли пропагандист, який замовчує війну – Юра Борисов, а крім нього Марк Ейдельштейн, Олексій Серебряков і Дар'я Єкамасова.



Номінантки на Оскар / Кадр з фільму

Демі Мур

Демі Мур втілила 50-річну Елізабет Спаркл, яка прагне створити молодшу версію себе після звільнення з роботи у фільмі "Субстанція". Для акторки це перша номінація на Оскар.



Номінантки на Оскар / Кадр з фільму

Демі Мур працювала моделлю та була однією з найбільш високооплачуваних акторок Голлівуду у 90-х. Фільми з нею отримували шалений успіх у прокаті, однак не здобували відповідного визнання від критиків.

Фернанда Торрес

Неймовірна гра акторки у фільмі "Я досі тут" принесла їй "Золотий глобус" та цілком імовірно, що може принести Оскар. Вона увійшла в історію як друга бразильська акторка, номінована на цю премію. Цікаво, що першою була її мама.



Номінантки на Оскар / Кадр з фільму

Фернанда Торрес почала кар'єру в 13-річному віці, а з'явилася в кіно у 18 років. За цей час вона втілила ролі різноманітних масштабів. Також реалізувалась як письменниця, написавши два романи.