Не засоромив, а возвеличив: Роберт Дауні-молодший на Оскарі розхвалив путініста Юру Борисова

Уночі 3 березня у Лос-Анджелесі відбулась церемонія вручення премії Оскар-2025. Голлівудський актор Роберт Дауні-молодший називав переможця у номінації "Найкращий актор другого плану".

Роберт Дауні-молодший минулого року отримав Оскара як найкращий актор другого плану за роль у фільмі "Оппенгеймер". Тому цього річ він оголошував переможця у цій категорії. Але оскандалився своєю промовою, передає 24 Канал з посиланням на United24.

До слова "Анора" отримала Оскар-2025: що варто знати про фільм, у якому знявся росіянин Борисов

Голлівудський актор та лауреат Оскара звернувся до Юрія Борисова зі сцени, почав його розхвалювати й назвав "братом".

Юра Борисов, де він? А, ось тут. Хіба він не був неймовірним в "Анорі"? Видатна гра, ласкаво просимо у світ успіху, брате. У тебе велике майбутнє і ти на своєму місці. Я правий? Так,

– сказав Роберт Дауні-молодший.

Утім, переможцем у категорії "Найкращий актор другого плану" став Кіран Калкін за роль у фільмі "Справжній біль".

Роберт Дауні-молодший про Юрія Борисова: відео

Зверніть увагу! Раніше 24 Канал повідомляв, нібито Роберт Дауні-молодший розкритикував Юрія Борисова. Однак насправді це був коментар перекладача, Юрія Мазура, під час промови актора.

Юра Борисов є путіністом. Він занесений до бази "Миротворець", оскільки у 2020 році мав роль у російському фільмі, який знімали в окупованому Криму. Раніше знімався у пропагандистському фільмі "Т-34", де прославляли російську армію.

Яка позиція Роберта Дауні-молодшого

Зірка фільмів Marvel не висловлював чіткої політичної позиції. Але влітку 2022 року потрапив у скандал. Його сфотографували на публіці, коли актор носив шкарпетки Adidas з написом "Росія" російського дизайнера Гоші Рубчинського.