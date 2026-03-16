Тімоті Шаламе висміяли на Оскарі-2026 після його скандального коментаря про оперу та балет

У Лос-Анджелесі відгриміла 98-ма церемонія вручення премії Оскар. Комік Конан О'Браєн, який вдруге поспіль став ведучим заходу, пожартував з одного з номінантів – актора Тімоті Шаламе.

Тімоті Шаламе змагався за перемогу у номінації "Найкраща чоловіча роль" за фільм "Марті Супрім. Геній комбінацій", але статуетку отримав Майкл Б. Джордан за стрічку "Грішники", передає 24 Канал.

Як Конан О'Браєн пожартував з Тімоті Шаламе?

Під час 98-ї церемонії вручення премії Оскар Конан О'Браєн пожартував з нещодавнього коментаря Тімоті Шаламе про балет та оперу, пише Variety. Висловлювання актора викликало суперечливу реакцію в мережі.

Сьогодні ввечері дуже сувора безпека. Є занепокоєння щодо нападів з боку балетної та оперної спільнот,

– сказав комік.

Потім О'Браєн звернувся до Шаламе: "Вони просто зляться, що ти не включив джаз". Після цих слів камеру навели на актора, який сидів поруч зі своєю дівчиною – Кайлі Дженнер. Вони обидва усміхнулись.

Який коментар Тімоті Шаламе обурив мережу?

У лютому 2026 року Тімоті Шаламе та Меттью Мак-Конагей виступили на заході Variety та CNN в Техаському університеті в Остіні. Номінант на премію Оскар-2026 зробив коментар щодо опери та балету, який для багатьох видався зневажливим. Зокрема, обурилася мистецька спільнота, пише People.

Під час заходу зірка фільму "Марті Супрім. Геній комбінацій" заговорив про виклики, з якими зіштовхуються кінотеатри в сучасному світі розваг.

Я захоплююся людьми, і я сам це робив, які приходять на ток-шоу і кажуть: "Гей, ми маємо зберегти кінотеатри. Знаєте, ми маємо зберегти цей жанр". І з іншого боку, я відчуваю, що якщо люди захочуть подивитися щось на кшталт "Барбі" чи "Оппенгеймера", вони підуть і щосили намагатимуться голосно і з гордістю про це говорити,

– сказав Шаламе.

Зрештою розмова перейшла до інших видів мистецтва, і Тімоті згадав про балет і оперу.

Я не хочу працювати в балеті чи опері, або, знаєте, у таких речах, де кажуть: "Гей, підтримуйте цю справу", хоча зараз це вже нікому не цікаво,

– заявив він.

Актор швидко спробував пом'якшити ситуацію, адже зрозумів, як його коментар можуть сприйняти.

З усією повагою до любителів балету та опери. Я щойно втратив 14 центів через скорочення кількості глядачів. Я просто так, без жодної причини, висловився,

– додав Тімоті.

Зауважимо, що Тімоті Шаламе оскандалився всього за декілька днів до церемонії Оскара. У мережі припускають, що саме його висловлювання вплинуло на результати престижної кінопремії.

Нагадаємо, що фільм "Марті Супрім. Геній комбінацій", в якому актор виконав головну роль, отримав 9 номінацій на премію Оскар-2026: "Найкращий фільм", "Найкраща режисерська робота", "Найкращий актор", "Найкращий оригінальний сценарій", "Найкращий кастинг", "Найкраща операторська робота", "Найкращий дизайн костюмів", "Найкраща робота художника-постановника" і "Найкращий монтаж", але не переміг у жодній.