Усе, що треба знати про Оскар‑2026: прогнози, лідери та трансляція для українців

У ніч із 15 на 16 березня відбудеться найпрестижніша та найгучніша кіноподія року – 98-ма церемонія вручення премії Оскар. Захід традиційно пройде в Лос-Анджелесі.

У матеріалі 24 Каналу ми розповімо все, що варто знати про цьогорічну церемонію: хто стане ведучим, кому прогнозують перемогу, кого номіновано та хто став рекордсменом за кількістю номінацій. Також з'ясуємо, чи представлені серед номінантів українські фільми цьогоріч.

Що варто знати про Оскар-2026?

Де відбудеться Оскар-2026 та хто стане ведучим цього року?

Уже зовсім скоро прихильників кіно очікує найгучніша кіноподія року – 98-ма премія Оскар, церемонія якої відбудеться 15 березня 2026 року. Як звикло, захід відбуватиметься в театрі Dolby у Голлівуді.

Цього року, як і минулого, найочікуванішу церемонію року вестиме американський комік Конан О'Браєн.

Хто з зірок також з'явиться на сцені?

На сцені також можна буде побачити інших відомих зіркових ведучих, а саме, як повідомляє видання The Hollywood Reporter:

Демі Мур,

Хав'єр Бардем,

Кріс Еванс,

Чейз Інфініті,

Майя Рудольф,

Кумейл Нанджіані.

Де українці зможуть подивитися Оскар‑2026?

Цьогоріч, як і декілька років поспіль, український телеканал "Суспільна культура" покаже церемонію премії Оскар. Глядачі матимуть змогу переглядати захід із професійним перекладом українською мовою та перекладом жестовою мовою.

До речі, уже з 2029 року церемонію вручення Оскара транслюватимуть на YouTube. Про це писало видання Variety.

Кому прогнозують перемогу на Оскарі-2026?

Ще наприкінці січня 2026 року стало відомо, хто позмагається за Оскар‑2026. Уже можна помітити перших рекордсменів: фільм Райана Куглера "Грішники" номінований аж у 16 категоріях. Серед головних фаворитів також фільм "Одна битва за іншою", який отримав 13 номінацій, а також "Марті Супрім: Геній комбінацій", у якому зіграв популярний актор Тімоті Шаламе; стрічка відзначена у 10 категоріях.

Ці фільми часто фігурують у прогнозах на "Найкращий фільм" та інші ключові нагороди. Ба більше, напередодні Оскара відбувається чимало інших престижних кінопремій, які часто визначають фаворитів і прогнозують майбутніх переможців. Саме ці стрічки також отримували нагороди від BAFTA, Actor Awards, про що писало видання People. та інших престижних кіноорганізацій.

Якщо говорити про номінації "Найкращий актор", "Найкраща акторка", "Найкращий режисер" та інші, серед фаворитів виділяють Тімоті Шаламе, Майкла Б. Джордана, Леонардо Ді Капріо, Джессі Баклі, Емму Стоун, Пола Томаса Андерсона, Райана Куглера та інших.

Остаточні результати стануть відомі під час церемонії вже зовсім скоро.

Чи номіновано українські фільми на Оскар-2026?

На жаль, у жодній із 24 категорій Оскара‑2026 не відзначили фільму, присвяченого Україні. Хоча раніше у коротких списках можна було побачити документальний фільм Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки" та анімаційну стрічку Анастасії Фалілеєвої "Я померла в Ірпені", до фінального списку номінантів вони не дійшли.

"2000 метрів до Андріївки": дивіться онлайн трейлер фільму

Чи номіновано російські фільми на Оскар-2026?

І поки світ уже нібито втомився від новин про Україну та документальних стрічок, які показують правду про російську агресію на українській території, найпрестижніша кінопремія у світі – Оскар – номінує на перемогу російські стрічки.

Дивіться також, які російські фільми номінували на Оскар-2026 і чому їх не варто дивитися – за посиланням.

У фінальному списку номінантів можна побачити одразу два кінопроєкти: документальний фільм "Містер ніхто проти Путіна", який, на думку критиків, сприяє позитивному іміджу Росії на міжнародній арені, та анімаційний мультфільм "Три сестри".