Жодної згадки про Україну: як на Оскарі говорили про мир, але забули про головне

Вночі 16 березня у Лос-Анджелесі відбулась 98-ма церемонія нагородження премії Оскар. Ця подія стала однією з найполітизованіших за останні роки: зі сцени висміювали Дональда Трампа, згадували про війну та Палестину, критикували ICE. Але жодної згадки про Україну.

Війна Росії проти України триває вже п'ятий рік, але світ уже не вперше закриває очі на жорстокі злочини країни-агресорки. Церемонія Оскара знову продемонструвала байдужість з боку культурної спільноти, пише 24 Канал.

Чому Оскар-2026 був одним з найполітизованіших?

Коли Україна гучно заявляла про себе на початку повномасштабного вторгнення, світ відмовчувався зі словами: "культура поза політикою". Та схоже, що тепер до культурної спільноти приходить розуміння зворотного.

Попереджаю, сьогодні ввечері розмова може зайти на політичні теми,

– сказав ведучий Конан О'Браєн на початку заходу.

У The Guardian це пояснюють тим, що на Оскарі цьогоріч домінували фільми на соціальні та суспільно важливі теми. Але й припустили, що нинішню ситуацію у світі стає просто неможливо ігнорувати.

Зокрема, про війну згадав Хав'єр Бардем, який вийшов на сцену Оскара зі значком "Ні війні" та брошкою на підтримку Палестини.



Хав'єр Бардем / Фото Getty Images

Ведучий також сміливо жартував про Дональда Трампа, а Пол Томас Андерсон, який став найкращим режисером, відмітив паралель між подіями у його фільмі та нинішньою політичною ситуацією.

Я написав цей фільм для своїх дітей, щоб вибачитися за той безлад, який ми залишили у цьому світі, що передаємо їм у спадок. Але також із надією, що, сподіваємося, саме вони стануть тим поколінням, яке поверне нам здоровий глузд і порядність,

– сказав оскароносний режисер.

Тріумф російського пропагандистського фільму

У категорії "Найкращий повнометражний документальний фільм" перемогла російська стрічка "Містер Ніхто проти Путіна". Ідея фільму – сформувати образ "хороших" росіян, які начебто не винні у кровопролитній війні.

Це справляє неоднозначне враження. Світова кіноіндустрія знову підсвітила історію росіян попри те, що саме вони продовжують війну і просто зараз обстрілюють мирні міста. Таким чином Росію продовжують вибілювати, а Україна тим часом відходить на другий план.

Здавалося б, авторам фільму було б доречно згадати про війну та Україну. Але Девід Боренштейн та Павло Таланкін обійшлись абстрактними фразами й не зуміли назвати речі своїми іменами. Наприклад, Таланкін заговорив російською та закликав до миру.

Ми дивимося на небо в пошуках падучих зірок, щоб загадати дуже важливе бажання. Але є країни, де замість зірок падають бомби та дрони. Заради нашого майбутнього, заради всіх наших дітей, негайно припиніть усі ці війни,

– сказав Таланкін, не наважившись назвати країни, які він має на увазі.

У цьому вкотре проявляється цинічність так званої російської опозиції, яка не здатна висловлюватись чітко.

Чому Україну проігнорували?

Важливо згадати, що раніше до довгого списку номінантів у категорії "Найкращий документальний повнометражний фільм" входила стрічка українського режисера Мстислава Чернова – "2000 метрів до Андріївки".

Але Американська кіноакадемія не включила стрічку до шортлиста. Складається враження, що світова культурна спільнота готова говорити лиш про те, що вигідно та популярно.

Цей фільм – це справжнє мистецтво і документалістика, відзнята таким чином, що показує світові нашу боротьбу. А зараз це опудало виходить на сцену і буде пропагувати наративи, які нам ворожі. Я скажу вам таке: на світі немає напівправди. Не можна казати, що не все так однозначно, бо все дуже однозначно. Хороших ворогів не буває,

– влучно зазначив коментатор, актор Олексій Гнатковський.

Як би не було, Голлівуд чутливий до політичних тем та реагує на актуальні події. Ще два роки тому Україна залишалась однією з найпомітніших тем, адже у 2024 році фільм Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" здобув Оскар.



Мстислав Чернов на сцені Оскара / Фото Getty Images

Тоді зі сцени лунала українська мова, правда про війну, а світові медіа говорили про злочини Росії. Але тепер Україна зникла з порядку денного. На церемонії не було українських митців, конкретних згадок про нашу країну, жодних окремих ініціатив на підтримку України.

Війна, що триває вже понад 4 роки, перестала бути "цікавою" для масового глядача. Україну вкотре ігнорують, але водночас дозволяють російській культурі проявлятися, чим лише підігрують пропаганді країни-агресора та підтримують війну.

У Голлівуді уникають чітких назв агресора та жертви. Це створює хибне враження, ніби війна – це просто "конфлікт", а не агресія однієї конкретної держави проти іншої. Тож поки на сцені Оскара лунають заклики до абстрактного миру, Україна вже п'ятий рік бореться за незалежність, суверенітет та реальний мир для всієї Європи та світу.