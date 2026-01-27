Не лише "2000 метрів до Андріївки": які гідні фільми проігнорував Оскар-2026

Нещодавно оголосили список фільмів, які боротимуться за статуетку Оскара у 2026 році. Попри великі очікування, до короткого списку номінантів не увійшли український фільм "2000 метрів до Андріївки", а також стрічка "Я померла в Ірпені".

Однак не лише ці картини були справді гідними номінації на Оскар. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, які ще фільми проігнорувала цьогорічна премія.

Дивіться також Зірка серіалу "Тиха Нава" приголомшила залаштунками зйомок інтимних сцен

Які фільми не увійшли до номінацій Оскара-2026?

Попри позитивні відгуки кінокритиків, український фільм "2000 метрів до Андріївки" не став номінантом на премію Оскар. Утім сьогодні стало відомо, що стрічку номінували на не менш престижну премію BAFTA в категорії "Найкращий документальний фільм".

Однак не лише "2000 метрів до Андріївки" проігнорували цьогорічні організатори Оскара. Є чимало інших кінопроєктів, які залишилися поза ключовими номінаціями.

Зокрема, фільм "Супермен" не зміг пробитися в категорію "Найкращі візуальні ефекти", хоча багато критиків прогнозували йому місце серед фаворитів.

"Супермен": дивіться онлайн трейлер фільму

Також, попри те що стрічка "Франкенштейн" зібрала аж дев'ять номінацій у різних категоріях, її не відзначили в номінації "Найкраща режисура", проігнорувавши режисерську роботу Гільєрмо дель Торо.

Не взяли до уваги й фільм "Wicked: Чародійка. Частина 2", який цілком заслужено могли номінувати в категоріях візуального мистецтва та вокальних партій.

"Wicked: Чародійка. Частина 2": дивіться онлайн трейлер фільму

Фільми "Жодного вибору" та "Звук падіння" вважали одними з найсильніших міжнародних проєктів року, однак вони також не увійшли до короткого списку претендентів.

"Звук падіння": дивіться онлайн трейлер фільму

Найприкріше в цій ситуації те, що поки українські та якісні світові стрічки залишилися поза увагою, російські фільми номінували на Оскар. Зокрема йдеться про стрічки "Містер Ніхто проти Путіна" та "Три сестри".

Дивіться також Російські фільми номінували на Оскар, українські – проігнорували: Рудинський різко відреагував

Це викликає занепокоєння, адже, поки сильні міжнародні кінопроєкти ігнорують, Росія продовжує просувати свою пропаганду, а Захід – нормалізувати російські кінопроєкти на престижних кінопреміях.