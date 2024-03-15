Оскар перевипустить скорочену телеверсію і покаже нагородження "20 днів у Маріуполі", – ЗМІ

Американська кіноакадемія заявила, що перевипустить 90-хвилинну скорочену телеверсію й покаже нагородження фільму "20 днів у Маріуполі". Таке рішення ухвалили після обурення українців.

Як пишуть у ЗМІ, таке рішення ухвалили після того, як Суспільне, яке володіє правами на трансляцію шоу "Оскар" в Україні, висловило обурення. До слова, спочатку у компанії Disney Entertainment пояснили, що не включили нагородження фільму "20 днів у Маріуполі" через "часові обмеження".

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Disney Entertainment перевипустить скорочену телеверсію Оскара

Коли опублікують оновлену скорочену телеверсію, наразі невідомо. Однак, як пишуть у ЗМІ, версію з нагородженням українського фільму "20 днів у Маріуполі" отримають ліцензіати "Оскара" у всьому світі, а не лише український мовник Суспільне.

Як пояснили у Deadline, скорочена телеверсія завжди передбачала, що деякі нагородження не потрапляли до шоу і їх доводилося вирізати. Зазвичай, у 90-хвилинній версії демонструють 12 – 15 нагороджень з 20. Однак відмова від показу нагородження найкращого документального фільму виглядає дуже сумнівно, й на це звернули увагу й в західних ЗМІ.

Окрім того, журналісти Deadline наголосили, що минулого року у номінації "Найкращий документальний фільм" здобула перемогу стрічка про російського політика Олексія Навального, тож посилатися на "політичні причини" в компанії теж не могли, бо це мало б безглуздий вигляд.

Було досить сумнівно відмовлятися від показу номінації з найкращим документальним повнометражним фільмом, враховуючи, що всі п'ять номінантів у цій категорії стосувалися міжнародних тем, а тому цілком можна було передбачити, що міжнародна авдиторія захоче дізнатися переможця,

– наголосили у Deadline.

Суспільне також заявило, що рішення про те, які саме номінації не будуть показувати у скороченій телеверсії, ухвалюють завчасно – за кілька тижнів. Однак організатори цьогоріч не повідомляли, які нагородження будуть вирізані з телеверсії. Тому після того, як Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення надіслала лист до The Walt Disney Company, у якому закликала додати номінацію "Найкращий повнометражний документальний фільм" та показати світові нагородження фільму "20 днів у Маріуполі".

Що відомо про скандал