"Слава Україні" пролунало на сцені Оскара-2025: момент, що проймає до мурах

Американська акторка та режисерка Деріл Ганна зі сцени Оскара-2025 згадала про Україну. Вона оголошувала переможця в номінації "Найкращий монтаж" і почала свою промову зі слів "Слава Україні!".

Це був надзвичайно зворушливий момент, що проймає до мурах, пише Кіно 24. Цікаво те, що перемогу у номінації здобув фільм, в якому зіграв російський актор Юрій Борисов.

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Назву стрічки Деріл Ганна оголошувала беземоційно. Своєю появою на сцені Оскара-2025 зі словами "Слава Україні!" акторка показала, що засуджує російську агресію та всіх, хто її підтримує. Американська зірка висловила солідарність українському народові та наголосила: "Ось хто найкрутіші".

Як Україну згадали на Оскарі-2025