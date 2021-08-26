Оскарівський комітет розпочав відбір національних фільмів на премію Оскар-2022
26 серпня 2021 , 13:30Читать новость на русском
Джерело:Держкіно
Оскарівський комітет України розпочав приймання заявок на участь національних фільмів у відборі на премію Оскар. Процес триватиме до 8 вересня. Яким буде результат нацвідбору – дізнаємося 24 вересня.
Також у цей період, з 25 серпня по 8 вересня, Комітет проводитиме консультації для кінематографістів щодо подання фільмів для розгляду.Цікаво Сучасні українські фільми, які вразили весь світ: претенденти на Оскар, нагороди, відгуки
Фільм-номінант має відповідати таким параметрам:
- Це має бути повнометражний ігровий, документальний або анімаційний фільм (не менше 40 хвилин), знятий поза межами США;
- Домінантною мовою фільму не повинна бути англійська;
- Фільм має бути випущено у комерційний прокат в період з 1 січня 2021 року і не пізніше 31 грудня 2021 року, що тривав щонайменше 7 днів поспіль;
- Фільми, які мали показувати в кінотеатрах, але спершу стали доступні на сервісах стрімінгу, можуть претендувати на розгляд у категорії "Міжнародний повнометражний фільм" 94-х Нагород Академії, але з певними умовами щодо документації;
- Повний список документів для подачі.
2021 року Український Оскарівський комітет встановив такі дати проведення відбору національних фільмів:
- з 25 серпня по 8 вересня 2021 року – приймання заявок на участь у конкурсі
- з 9 вересня по 23 вересня 2021 року – розгляд заявок Комітетом
- 24 вересня 2021 року – засідання Комітету та оголошення результатів конкурсу.
94-та церемонія вручення премії Оскар відбудеться 27 березня 2022 року в Лос-Анджелесі.