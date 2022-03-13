Оскароносні зірки Голлівуду, що підтримали нашу країну у війні Росії проти України
У цей непростий час війни Росії проти України підтримка світу для українського народу важлива, як ніколи. Редакція Кіно 24 згадала, які світові зірки Голлівуду вже підтримали Україну та закликали до пожертви.
Анджеліна Джолі
Голлівудська акторка Анджеліна Джолі стала однією з перших світових зірок, які підтримали Україну. Як посол доброї волі ООН, вона наголосила, що молиться за людей нашої держави та зазначила, наразі невідомо, що буде далі.
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"Як і багато хто з вас, я молюся за людей в Україні. Я зосереджуюсь разом із моїми колегами з The UN Refugee Agency, щоб зробити все можливе для забезпечення захисту та основних прав людини переміщених осіб та біженців у регіоні", – написала Джолі.
Ми вже бачили повідомлення про постраждалих і людей, які почали тікати з дому в пошуках безпеки. Поки що рано знати, що станеться, але значення цього моменту – для народу України та для міжнародного верховенства права – неможливо переоцінити.
Анджеліна Джолі підтримала Україну / Фото з інстаграму акторки
Джолі також опублікувала відео з українкою у себе на офіційній інстаграм-сторінці в рамках кампанії UNICEF. Відео опубліковане з метою привернення уваги до світової спільноти про військову агресію Росії на території України.
Це відеозвернення харків'янки Марини, матері двох дітей, яка розповідає про те, як їм доводиться жити у підвалі свого приватного будинку, доки навколо лунають постріли та вибухи.
Приблизно 7,5 мільйонам українських дітей, їхнім батькам та сім'ям, а також біженцям із таких країн, як Афганістан, Ємен і Сирія, які втікали до України загрожують небезпечні життєві обставини, в яких їм доводиться жити.
Також вона наголосила, що кампанія UNICEF, UNHCR та їхні партнери, включаючи місцеві організації, намагаються докладати усіх зусиль, щоб допомогти нужденним у війні Росії проти України та надати допомогу скрізь, де це можливо.
Кейт Бланшетт
Голлівудська актриса Кейт Бланшетт записала відеозвернення із закликом підтримати пожертви для українського населення, яке постраждало від війни Росії проти України. Так як акторка не має жодних офіційних сторінок у соцмережах, відео в мережу виклала її візажистка Мері Грінвелл, яка також зробила допис із жорстким артом з "миротворчою місією" Путіна.
Нагадаємо, що Кейт Бланшетт, як і відома Анджеліна Джолі, є послом доброї волі ООН у справах біженців з 2016 року. Тож голлівудська зірка не залишилась осторонь російської військової агресії в Україні, а закликала весь світ допомогти українським переселенцям та біженцям, які змушені були залишити території України.
Відео записали спільно з фондом Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR). На відео Кейт говорить, що кожен повинен долучитись та зробити внесок до порятунку українських життів, які постраждали від війни.
Звичайно добре, що вже сотні тисяч людей у безпеці. Проте мільйони ще перебувають під загрозою,
– зазначила акторка.
Наприкінці свого звернення Кейт Бланшетт звернулась із проханням пожертвувати кошти у фонд, аби він зміг допомагати українським громадянам, які вимушено переселились закордон або потребують гуманітарної допомоги в Україні.
Енн Гетевей
Голлівудська зірка Енн Гетевей оприлюднила допис на своїй офіційній інстаграм-сторінці на підтримку України. Актриса закликала світ та своїх підписників долучитись до пожертви на потреби людей, що постраждали від війни Росії проти України.
Тема російської агресії проти України не згасає серед голлівудських акторів та акторок, а лише набирає обертів. Оскароносна зірка фільму "Диявол носить Прада" Енн Гетевей теж долучила до руху підтримки України у своєму інстаграмі.
Вона оприлюднила зображення українського прапора у формі серця, а також закликала своїх підписників допомогти тим, хто постраждав від російської військової агресії в Україні.
У дописі Гетевей також позначила Українське товариство Червоного Хреста, UNICEF та фонд Save the Children.
Мир – це право людини. Будь ласка, долучайтесь до мене у пожертвуваннях. Я посилаю свої щирі молитви до народу України. Я за Україну,
– написала Гетевей.
Енн Гетевей / Скриншот допису та колаж 24 каналу, фото з інстаграму акторки
Майкл Дуглас
Американський актор з'явився на червоній доріжці SAG Awards 2022 в елегантному чорному костюмі з вишитим значком у синьо-жовтих кольорах. На червоній доріжці він сказав журналістці, що це колір українського прапора. Крім цього, він додав:
Зараз чудовий час оцінити, що таке справжня демократія. Я просто дуже пишаюся тим, що зробили люди в цій країні (Україні, – Кіно24).
Майкл Дуглас також поділився своєю підтримкою в соціальних мережах, опублікувавши світлину з червоної доріжки. Шанувальники розділили з ним його підтримку, а один користувач просто написав: "Поважаю".
Майкл Дуглас на червоній доріжці SAG Awards 2022 / Фото Mirror