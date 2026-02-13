Якщо ви ненавидите День закоханих: який фільм подивитись тим, хто не любить "ванільних" історій
- Фільм "Основний інстинкт" 1992 року ідеально підійде тим, хто не любить "ванільні" історії про кохання, оскільки це детективний трилер із елементами драми.
- Сюжет розгортається навколо детектива Ніка Каррена, який розслідує вбивство рок-зірки, де підозрюваною є письменниця Кетрін Траммелл, відома своїми романами, що нагадують реальні злочини.
Наближається 14 лютого – День усіх закоханих. Це період, коли в повітрі починає вирувати атмосфера романтики та кохання.
Однак далеко не всі є фанатами цього свята й не всі люблять солодкі, ванільні історії про кохання. Тому в матеріалі 24 Каналу ми розповідаємо про фільм "Основний інстинкт" 1992 року, який розповідає про пристрасть і небезпеку.
Що подивитись тим, хто ненавидить День закоханих?
Якщо ви далеко не фанат Дня закоханих і милих, банальних, ванільних історій про любов, то вам варто обрати для перегляду щось більш пристрасне та емоційне. У такому разі ідеальним варіантом може стати детективний трилер із елементами драми "Основний інстинкт".
Прем'єра фільму відбулася у 1992 році. Ця стрічка точно підійде всім шанувальникам історій про вбивства, спокусу та долю з елементами еротики.
Головні ролі виконали такі актори:
- Майкл Дуґлас,
- Шерон Стоун,
- Джордж Дзундза,
- Джинн Тріплгорн,
- Деніс Арндт,
- Лейлані Сарелл,
- Брюс А. Янг,
- Челсі Росс,
- Дороті Мелоун,
- Вейн Найт.
"Основний інстинкт": дивіться онлайн трейлер фільму
Про що сюжет фільму "Основний інстинкт"?
Сюжет фільму розгортається навколо досвідченого детектива Ніка Каррена. Він розслідує вбивство рок-зірки Джонні Боза.
Основна підозра падає на письменницю Кетрін Траммелл, яка була подругою загиблого. Річ у тім, що вона пише романи з неймовірними сюжетами, і один із її останніх творів детально описує злочин, ідентичний тому, що стався в реальному житті.
Однак довести її провину не так уже й просто, адже вона надзвичайно приваблива й уміє майстерно маніпулювати чоловіками. А піти проти власних інстинктів буває непросто.