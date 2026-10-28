Від гучних романів до міцної сім’ї: як змінювалося особисте життя Джулії Робертс

Голлівудська зірка Джулія Робертс 28 жовтня святкує свій 59-й день народження. До зустрічі з головним коханням свого життя акторка встигла розірвати заручини за три дні до весілля, закрутити роман із Меттью Перрі та пережити швидкоплинний шлюб.

За межами екрана життя Джулії Робертс було не менш насиченим, ніж у її найвідоміших фільмах. 24 Канал розповідає, які чоловіки залишили слід у житті акторки та з ким вона зрештою побудувала міцну сім’ю.

Кіфер Сазерленд: весілля, яке скасували за три дні

Наприкінці 1980-х Джулія Робертс зустрічалася з актором Діланом Макдермоттом, із яким познайомилася на зйомках "Сталевих магнолій". Подейкували, що пара навіть заручилася, однак згодом акторка закохалася в Кіфера Сазерленда під час роботи над фільмом "Коматозники".

Кадр фільму "Коматозники" / Фото IMDb

У 1991 році закохані готувалися до весілля, на яке запросили близько 150 гостей. Та за три дні до церемонії пара оголосила про розрив. Незабаром Робертс помітили в Ірландії з Джейсоном Патріком – другом Сазерленда.

Через багато років Сазерленд визнав, що вони обоє були надто молодими й рішення не одружуватися було правильним. Стосунки Робертс із Патріком теж виявилися нетривалими.

Лайл Ловетт: несподіваний шлюб

У 1993 році Робертс здивувала публіку новиною про весілля з кантрі-співаком Лайлом Ловеттом. Від початку їхнього роману до одруження минуло лише кілька тижнів.

Однак робота постійно розлучала подружжя: акторка знімалася в кіно, а музикант їздив на гастролі. Навесні 1995 року вони оголосили про розставання, наголосивши, що зберегли повагу одне до одного.

Помилка? Ні. Прорахунок? Так,

– коментувала розрив зірка.

Меттью Перрі: квантова фізика та флірт факсами

У 1996 році Робертс з'явилася в серіалі "Друзі", де зіграла героїню, пов'язану з персонажем Меттью Перрі. За спогадами творців шоу, актор сам переконав її долучитися до зйомок.

Робертс поставила незвичайну умову: Перрі мав написати їй роботу з квантової фізики. Він погодився, а листування поступово перетворилося на флірт факсами. Згодом актори почали зустрічатися, але роман тривав лише кілька місяців.

У мемуарах Перрі зізнався, що боявся втратити Робертс через власну невпевненість, тому вирішив сам завершити стосунки. Так навіть голлівудська історія кохання не стала гарантією щасливого фіналу.

Денні Модер: кохання, яке стало сім'єю

У 2000 році на зйомках фільму "Мексиканець" Робертс познайомилася з кінооператором Денні Модером. На той час акторка зустрічалася з Бенджаміном Бреттом, а Модер був одружений. Згодом обоє завершили попередні стосунки.

4 липня 2002 року Робертс і Модер одружилися на ранчо акторки в Нью-Мексико. У подружжя троє дітей: двійнята Гейзел і Фіннеас, які народилися у 2004 році, та син Генрі, який з'явився на світ у 2007-му.

Джулія Робертс з чоловіком / Фото з Інстаграму juliarobert

На відміну від попередніх романів акторки, цей шлюб виявився тривалим. Робертс нечасто розповідає про особисте життя, але в інтерв'ю не приховує ніжності до чоловіка.

У 2022 році вона називала шлюб із Модером переломним моментом свого життя, а в публічних зізнаннях неодноразово підкреслювала, наскільки їм добре разом.

Джулія Робертс з чоловіком / Фото з Інстаграму juliarobert

З нагоди свята фанати активно передивляються культові фільми акторки, які назавжди увійшли в історію світового кінематографа.