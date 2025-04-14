Кіноісторія, заснована на відеогрі: гучна прем'єра 2 сезону серіалу, який став хітом HBO

"Останні з нас" – це топовий американський постапокаліптичний драматичний телесеріал. Прем'єра перших епізодів відбулася на каналі HBO 15 січня 2023 року.

Другий сезон уже можна подивитися в Україні. Прем'єра стрічки відбулась 14 квітня. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо, що відомо про довгоочікуване продовження.

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Відбулась прем'єра 2 сезону серіалу "Останні із нас": що відомо про продовження

Події другого сезону розгортаються через п'ять років після фіналу першої частини. Джоел та Еллі знайшли новий дім у Джексоні – невеликому містечку, яке змогли відбудувати ті, хто пережив апокаліпсис.

До речі, нещодавно в Україні неабиякої популярності зазнав серіал "Юнацтво". Тому ми зібрали для вас список схожих кримінальних стрічок.

Джоел активно допомагає розширювати поселення, щоб воно могло прихистити ще більше вцілілих. Тим часом Еллі, якій уже 19, стала частиною команди патрульних – вона охороняє околиці Джексона від загроз, серед яких як заражені, так і озброєні вороги.

"Останні з нас": дивіться онлайн трейлер другого сезону

Після подій першого сезону Джоел опиняється під прицілом воєнізованої організації "Світляки". Колись вони планували використати Еллі для створення вакцини проти смертельного грибка, жертвуючи її життям заради порятунку людства. Але Джоел не зміг дозволити цього – він урятував дівчину, знищивши частину військових і науковців у лабораторії.

Серед тих, хто вижив, – Еббі, яка втратила близьких під час цієї атаки. Тепер вона має єдину мету – помститися за все, що сталося.

В Україні серіал можна подивитися на платформі Megogo, пізніше – на стримінгах Sweet.TV і "Київстар ТБ".