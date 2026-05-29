Що подивитись із дітьми після свята Останнього дзвоника

Сьогодні, 29 травня, у більшості українських шкіл пролунав останній дзвінок для випускників. Одинадцятикласники готуватимуться до вступу у вищі навчальні заклади, а от молодше покоління наразі такі проблеми не турбують.

Оскільки школярі вирушили на канікули, то батькам доведеться пофантазувати як провести час з дітьми. 24 Канал рекомендує подивитись з ними декілька цікавих фільмів, які затримають їхню увагу надовго.

"Мавка. Лісова пісня", 2023

Рейтинг IMDb: 6,6

Мультфільм показує ворожнечу між жителями лісу та людьми. Стрічку зняли за мотивами драми-феєрії Лесі України "Лісова пісня".

У центрі сюжету – Лукаш і лісова Мавка. За усіма законами їм заборонено мати будь-який контакт, однак між ними зароджується почуття. До селища приїздить така собі Килина, яка має одну мету – обманом отримати омолоджувальну воду з-під Дерева Життя. Через це між людьми та лісовими мешканцями розпалюється справжня війна.

"Дикий робот", 2024

Рейтинг IMDb: 8,2

Сюжет розповідає про розумного робота-помічника ROZZUM 7134, який зазнає краху і опиняється на безлюдному острові. Щоб вижити у новому та ворожому до неї середовищі, робот намагається адаптуватись до дикої природи, й навіть стає прийомною матір'ю для осиротілого гусеняти і знаходить собі друга-лиса.

"Діти шпигунів", 2001

Рейтинг IMDb: 5,6

Кармен і Джуні думали, що їхні батьки просто звичайні нудні дорослі. Аж поки не з'ясувалося, що насправді вони супершпигуни світового рівня, яких викрадає лиходій із дивним комплексом меншовартості.

Діти змушені самі рятувати батьків, а допомагатимуть їм у небезпечних місіях божевільні ґаджети та футуристичні лабораторії.

"Ліло і Стіч", 2025

Рейтинг IMDb: 6,7

У центрі – "Експеримент 626" – блакитний інопланетний монстр, якого створив божевільний вчений. У Міжгалактичній раді його називають небезпечним і відправляють на безлюдний астероїд. Але щось йде не так і Стіч опиняється на Гавайських островах.

А там проживає 6-річна гавайська дівчинка Ліло, яка відчуває себе дуже самотньою через втрату батьків. Вона живе зі старшою сестрою Нані, яка всіляко намагається турбуватись про Ліло. Якось дівчинка захотіла взяти з притулку песика. Її увагу привернув блакитний малюк, якого Ліло вирішує назвати Стічем.

