Останній фільм про Джеймса Бонда зірвав касові збори за останні 5 днів: про яку суму йдеться

Американська кінострічка з Деніелом Крейгом під назвою "007: Не час помирати" всього за 5 днів зуміла зібрати фантастичні касові збори у Великій Британії та інших країнах, окрім Китаю. Наразі фільм заробив 119 мільйонів доларів, що може зробити її найкасовішою від початку пандемії.

Через карантин і пандемію останніх півтора року стрічку про Джеймса Бонда неодноразово переносили, а зйомки – зупиняли. Планувалось, що фільм вийде у квітні 2020 року, потім – у листопаді того ж року, згодом – знову на квітень 2021-го. Втім, світова прем'єра все ж відбулась – 30 вересня фільм почали показувати у кінотеатрах Великої Британії, зокрема й в Україні. Прем'єра у Канаді запланована на 8 жовтня, а в Китаї – 29 жовтня.

Важливо Один з кращих "Бондів" з Крейгом: критики у захваті від "007: Не час помирати"

Наразі кінострічка "007: Не час помирати" стала першим голлівудським блокбастером, що зібрала 119 мільйонів доларів на міжнародному ринку, не беручи до уваги китайський кіноринок. Зокрема п'ятий і останній фільм Деніела Крейга про Джеймса Бонда зібрав у Великій Британії найвищі касові збори за перші вихідні прокату. Фільм заробив 28 мільйонів доларів за період з 1 по 3 жовтня. Це більше, ніж зібрали дві попередні частини фільми про пригоди агента 007. Наразі останній фільм про Бонда займає друге і третє місця в списку найкасовіших фільмів Великої Британії.

"007: Не час помирати": дивіться відео онлайн

Що відомо про фільм "007: Не час помирати"

Стрічка розповідає про англійського секретного агента Джеймса Бонда, який вже покинув службу і насолоджується спокійним життям на Ямайці. Але до нього приїжджає його приятель з ЦРУ Фелікс Лайтер і просить допомоги у порятунку викраденого вченого. Бонд не стримує себе і вирушає на допомогу, адже завдання з порятунку є значно важчим, ніж здається на словах. Адже йдеться про загадкового викрадача, який озброєний небезпечними технологіями.



Фільм "007: Не час помирати" / Фото IMDb

Для Крейга роль Бонда стала останньою, і зараз вже точаться чутки, хто ж замінить актора у 26-й частині Бондіани.

Окрім нього, у новому фільмі зіграли: