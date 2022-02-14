Останній сезон "Гострих картузів" з Кілліаном Мерфі та Томом Гарді: відома дата прем'єри

Нарешті ми дочекатись на день, коли фінальний сезон серіалу "Гострі картузи" отримав дату прем'єри. Окрім цього Кіно 24 зібрало усю відому інформацію, яку варто знати перед тим, як дивитись першу серію.

Як повідомляє джерело, під час інтерв'ю виданню The Sunday Times режисер Ентоні Бірна оголосив дату прем'єри фіналу "Гострих козирків". Тож вже за два тижні від дня публікації цього матеріалу ми зустрінемось із головними героями одного із найочікуваніших серіалів 2022 року.

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Прем'єра першої серії "Гостри картузів" відбудеться 27 лютого 2022 року на стримінгу каналу BBC.

Чим вразив трейлер

На ютуб-каналі ВBС 2 січня 2022 року показали трейлер шостого сезону, який, за словами авторів, стане останнім. Але у трейлері, як і раніше, немає дати старту сезону. За його сюжетом Томас Шелбі (Мерфі) зіштовхнеться з лідером британських фашистів Освальдом Мослі (Клафлін). Їхнє битва за життя відбуватиметься як на вулицях, так і на політичній арені.

"Гострі картузи" 2022: дивіться трейлер останнього сезону

, що головний сюжет "Гострих картузів" розгортається у 20-х роках XX століття та розповідає про життя членів однойменної банди з Бірмінгема, якою керує Томас Шелбі.

До своїх ролей повернулися Кілліан Мерфі, Том Гарді, Пол Андерсон, Фін Коул, Аня Тейлор-Джой, Софі Рандл та Стівен Грем. Варто додати, що у квітні минулого року померла Гелен МакКрорі, яка грала Поллі Грей. Що відомо про смерть Гелен Маккрорі Болісну новину оголосили 16 квітня 2021 року. Померла знаменита актриса у своєму маєтку в оточенні найближчих родичів та чоловіка Деміена Льюїса. Відомо, що причиною смерті 52-річної кінозірки став рак. Діагноз Гелен Маккрорі вирішила не афішувати, щоб не привертати увагу громадськості і преси в час боротьби з онкохворобою. Після смерті зірки "Гаррі Поттера" і "Гострих картузів" її чоловік вирішив не розголошувати деталі недуги. Болісну новину оголосили 16 квітня 2021 року. Померла знаменита актриса у своєму маєтку в оточенні найближчих родичів та чоловіка Деміена Льюїса. Відомо, що причиною смерті 52-річної кінозірки став рак. Діагноз Гелен Маккрорі вирішила не афішувати, щоб не привертати увагу громадськості і преси в час боротьби з онкохворобою. Після смерті зірки "Гаррі Поттера" і "Гострих картузів" її чоловік вирішив не розголошувати деталі недуги. Раніше автори заявляли, що шостий сезон не стане завершенням проєкту. Режисер Стівен Найт заявив, що серіал матиме продовження у вигляді фільму.