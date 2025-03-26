Тримає в постійній напрузі: найпопулярніший трилер на Netflix, який сьогодні дивляться українці

Якщо ви передивились уже всі новинки у світі кіно, варто повертатись до старіших стрічок, які точно здатні захопити вас своєю сюжетною лінією. Особливо, якщо це жанр хоррора чи трилера.

Такий фільм став одним із найпопулярніших на стримінговій платформі Netflix за останній тиждень. Це стрічка "Остання подорож "Деметри"". У матеріалі Кіно 24 розповідаємо більше про сюжет кіноісторії.

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Про що сюжет фільму "Остання подорож "Деметри""

"Остання подорож "Деметри"" – це крутий фентезійний хоррор 2023 року з нестандартним сетінгом для вампірського фільму.



Події фільму відбуваються наприкінці ХІХ століття. Ця історія заснована на класичному романі Брема Стокера "Дракула". За сюжетом, судно, під назвою "Деметра" вирушає з Румунії до Англії й перевозить таємний вантаж, вміст якого нікому невідомий. Крім команди на борту корабля подорожує доктор Клеменс, який прямує до Лондона. Він не новачок у морських подорожах, але з таким, що з ним трапиться на "Деметрі", ще не стикався.

"Остання подорож "Деметри"": дивіться онлайн трейлер фільму

Як тільки корабель виходить у відкрите море, починається серія дивних і моторошних подій. Щось абсолютно незрозуміле і загадкове починає переслідувати всіх, хто перебуває на кораблі. Зрештою, коли "Деметра" нарешті прибуває до берегів Англії, від екіпажу не залишається й сліду.

До речі, якщо ви – фанат таких моторошних фільмів, ми підготували для вас добірку подібних стрічок, які підійдуть тим, хто любить адреналін.