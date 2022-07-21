До і після росіян: Остапчук показав зруйнований будинок в Ірпені, де знімали "Любов і блогери"

Український шоумен Володимир Остапчук показав підписникам, як виглядає будівля в Ірпені після звірства росіян на Київщині. Що зробили загарбники з осередком культури – дивіться нижче.

На відеокадрах та фото, які Остапчук опублікував в інстаграмі, видно, яких змін зазнав Будинок культури в Ірпені. Зауважимо, що окупанти не тільки нищать пам’ятки української культури, а й вбивають українців і нищать наший урожай.

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Остапчук показав зруйнований будинок в Ірпені, де знімали "Любов і блогери"

Щоб порівняти, яких змін після окупації Ірпеня зазнала будівля, Остапчук показав сцену з української комедії "Любов і блогери", яку знімали у 2021 році.

Наша комедія "Любов і блогери" не про війну, але війна увірвалась навіть у кадр. На першому відео одна з головних сцен, знятих у жовтні 2021 року. Друге фото – той самий зруйнований БК в Ірпені,

– написав Володимир Остапчук.

У ролику видно, як персонажі картини стоять біля Центрального будинку культури в Ірпені, а над ними висить плакат з надписом "Свято блогирства і Тіки Току". У фільмі будинок святково прикрашений кульками та кольоровими стрічками.

В наступному кадрі ми бачимо фото Будинку культури з обгорілим та зруйнованим дахом, вибитими вікнами та чорними стінами від ракетних ударів росіян.

Остапчук показав кадри з комедії "Любов і блогери" та фото зруйнованого будинку: гортайте праворуч

"Любов і блогери": що відомо про проєкт

"Любов і Блогери" – це перша українська комедія про блогерів, яка зібрала на одному майданчику провідних акторів і зірок інстаграму. Події розгортаються в містечку Кагаплик напередодні виборів. Мер, аби врятувати свою репутацію, затягує туди п'ятьох блогерів.

Романтична комедія – продюсерський дебют Володимира Остапчука та Євгена Таллера. Режисером стрічки став Дмитро Голумбевський. Сценарій до фільму "Любов і Блогери" написав Олексій Приходько.

"Любов і Блогери": дивіться трейлер онлайн