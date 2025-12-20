5 причин подивитися високорейтинговий любовний трилер "Острови"

1 січня в українських кінотеатрах виходить фільм "Острови", який поєднує сонце Канар, магнетизм забороненого кохання і гостроту психологічного трилера. Це історія, у якій спокійна курортна реальність тріскається вже в перших хвилинах, відкриваючи безодню під поверхнею знайомих декорацій.

"Острови" – не просто романтична драма й не суто детектив. Це кіно, яке змушує підозрювати кожного, навіть себе. 24 Канал розповість, чому варто не пропустити цю стрічку.

Теж цікаво 3 серіали про казино, які захоплюють з перших хвилин

Сем Райлі у ролі, що працює на рівні підсвідомості

Номінант на BAFTA Сем Райлі створює одного з найсильніших персонажів у своїй кар'єрі. Його Том – колишній тенісист, який колись торкнувся краю великої слави, але тепер застряг у нескінченному, задушливому літі Фуертевентури. Райлі грає не словами, а тишею: поглядом, зітханням, нервовою паузою. Його герой водночас вразливий і небезпечний, саме той чоловік, якому віриш і якого боїшся. І саме через нього історія працює так сильно.

"Острови": дивіться онлайн трейлер фільму

Хімія, що руйнує подружнє життя, і зникнення, яке змінює все

Анна у виконанні Стейсі Мартін – загадка, від якої неможливо відірватися. Між нею та Томом виникає зв'язок, який здається дивно знайомим, майже приреченим. Але романтичне тяжіння швидко перетворюється на пастку: чоловік Анни зникає, а Том випадково стає ключовим свідком і головним підозрюваним. Тут фільм різко змінює жанр, відкидаючи всі кліше курортних романів і піднімаючи ставки до рівня справжнього нуару.

Нове слово від режисера культового Oh Boy та учасника Берлінале

Автор фільму, Ян-Оле Ґерстер, відомий своїм дебютом Oh Boy, який став культовим у європейському кіно. "Острови" були відібрані до офіційної програми Берлінського кінофестивалю і це одразу пояснює, чому в картині так багато стилю, точності та психологічної глибини.

Ідея народилася з реального спостереження за тенісним тренером на Фуертевентурі: самотнім, мовчазним, загубленим у рутині вічного літа. Ґерстер перетворив це випадкове знайомство на історію про те, як одне необережне бажання може стати початком катастрофи.



"Острови" / Кадр з фільму

Музика тривоги та пристрасті

За атмосферу фільму значною мірою відповідає композиторка Даша Дауенгауер, лауреатка премії Європейської кіноакадемії. Її музика – це пульс стрічки: то нав'язливий, тривожний, то ніжний і крихкий. Вона не супроводжує події, а керує ними, змушуючи відчувати, що історія рухається до неминучої, але невідомої розв'язки. Робота Дауенгауер отримала Німецьку кінопремію, і це одна з найсильніших музичних партитур року.

Високі рейтинги та захоплені відгуки

"Острови" отримали 96% на Rotten Tomatoes – результат, який багато про що говорить ще до перегляду. Але ще більше кажуть критиків, які називають стрічку захопливою, гіпнотичною та витончено побудованою. Як пише Screen International, це "заплутана драма з відтінком Гічкока". Це той рідкісний випадок, коли кіно тримає не тільки сюжетом, а й відчуттями – довгими, густими, невловимими.