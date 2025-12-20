5 причин подивитися високорейтинговий любовний трилер "Острови"
- Фільм "Острови" поєднує психологічний трилер з романтичними елементами, з акцентом на магнетизмі забороненого кохання.
- Фільм отримав високі рейтинги, зокрема 96% на Rotten Tomatoes, і відзначається за свої складні персонажі, атмосферу та музику.
1 січня в українських кінотеатрах виходить фільм "Острови", який поєднує сонце Канар, магнетизм забороненого кохання і гостроту психологічного трилера. Це історія, у якій спокійна курортна реальність тріскається вже в перших хвилинах, відкриваючи безодню під поверхнею знайомих декорацій.
"Острови" – не просто романтична драма й не суто детектив. Це кіно, яке змушує підозрювати кожного, навіть себе. 24 Канал розповість, чому варто не пропустити цю стрічку.
Сем Райлі у ролі, що працює на рівні підсвідомості
Номінант на BAFTA Сем Райлі створює одного з найсильніших персонажів у своїй кар'єрі. Його Том – колишній тенісист, який колись торкнувся краю великої слави, але тепер застряг у нескінченному, задушливому літі Фуертевентури. Райлі грає не словами, а тишею: поглядом, зітханням, нервовою паузою. Його герой водночас вразливий і небезпечний, саме той чоловік, якому віриш і якого боїшся. І саме через нього історія працює так сильно.
"Острови": дивіться онлайн трейлер фільму
Хімія, що руйнує подружнє життя, і зникнення, яке змінює все
Анна у виконанні Стейсі Мартін – загадка, від якої неможливо відірватися. Між нею та Томом виникає зв'язок, який здається дивно знайомим, майже приреченим. Але романтичне тяжіння швидко перетворюється на пастку: чоловік Анни зникає, а Том випадково стає ключовим свідком і головним підозрюваним. Тут фільм різко змінює жанр, відкидаючи всі кліше курортних романів і піднімаючи ставки до рівня справжнього нуару.
Нове слово від режисера культового Oh Boy та учасника Берлінале
Автор фільму, Ян-Оле Ґерстер, відомий своїм дебютом Oh Boy, який став культовим у європейському кіно. "Острови" були відібрані до офіційної програми Берлінського кінофестивалю і це одразу пояснює, чому в картині так багато стилю, точності та психологічної глибини.
Ідея народилася з реального спостереження за тенісним тренером на Фуертевентурі: самотнім, мовчазним, загубленим у рутині вічного літа. Ґерстер перетворив це випадкове знайомство на історію про те, як одне необережне бажання може стати початком катастрофи.
Музика тривоги та пристрасті
За атмосферу фільму значною мірою відповідає композиторка Даша Дауенгауер, лауреатка премії Європейської кіноакадемії. Її музика – це пульс стрічки: то нав'язливий, тривожний, то ніжний і крихкий. Вона не супроводжує події, а керує ними, змушуючи відчувати, що історія рухається до неминучої, але невідомої розв'язки. Робота Дауенгауер отримала Німецьку кінопремію, і це одна з найсильніших музичних партитур року.
Високі рейтинги та захоплені відгуки
"Острови" отримали 96% на Rotten Tomatoes – результат, який багато про що говорить ще до перегляду. Але ще більше кажуть критиків, які називають стрічку захопливою, гіпнотичною та витончено побудованою. Як пише Screen International, це "заплутана драма з відтінком Гічкока". Це той рідкісний випадок, коли кіно тримає не тільки сюжетом, а й відчуттями – довгими, густими, невловимими.