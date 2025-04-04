15-річний актор серіалу "Юнацтво" про те, як повертався в школу після зйомок: "Тикали пальцями"

Нещодавно на стримінговій платформі Netflix здобув неабияку популярність серіал "Юнацтво". Головну роль у стрічці зіграв 15-річний актор Оуен Купер.

Юний актор став справжньою зіркою після ролі Джеймі Міллера. Оуен поділився, як йому було повертатись до школи після знімань стрічки. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання The New York Times.

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Оуен Купер про повернення до звичайного навчання після зйомок "Юнацтва"

Оуен Купер зізнався, що повертатись до школи після зйомок було дуже незвично. Він зізнався, що перші дні у школі здавались йому справжнім божевіллям, та з кожним днем все почало ставати на свої місця.

Молодші учні кричали моє ім'я, бігали навколо, тикали пальцями. На другий день стало трохи спокійніше, але все одно було дивно,

– поділився Купер.

Актор зізнається, що спочатку йому недуже подобався сценарій, але робота з командою змінила його думку.

Перед кожною сценою я думав: "Я ніколи не зможу зробити це знову, тож просто викладусь на повну",

– пригадує він.

"Юнацтво": дивіться онлайн трейлер серіалу

Після виходу серіал "Юнацтво" швидко увірвався у топи. Стрічка набрала понад 96 мільйонів переглядів і навіть перегнав "Бріджертонів"і "Дивні дива" з рейтингу найуспішніших англомовних шоу Netflix.