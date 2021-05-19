Дешева підробка, – Памела Андерсон розкритикувала серіал, заснований на її біографії

У Голлівуді знімають серіал про стосунки Памели Андерсон і музиканта Томмі Лі. Минулого тижня в мережі показали перші фото Себастіана Стена і Лілі Джеймс в образах пишногрудої акторки і її ексчоловіка. Проте сама Памела дуже гостро відгукнулася про картину і зазначила, що не буде дивитися серіал.

На стрімінговій платформі Hulu презентують 8 епізодів серіалу. Дату прем’єри поки не розсекречують.

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Реакція Памели Андерсон на фільм "Пем і Томмі"

Про гострі висловлювання Памели Андерсон виданню The Sun розповіла її близька подруга. Ось деякі з них:

"Я не збираюся дивитися це жахливо шоу. Ніколи";

"Моя сім’я і я вважаємо, що фільм "Пем і Томмі" – дешева підробка";

"Кумедно, що цій дівчині (Лілі Джеймс) приділяють стільки уваги за те, що вона перевтілилася в мене";

"Лілі не підходить для образу Памели, а Себастьян не відповідає Томмі";

Також Памелу не влаштовує те, як у фільмі мають продублювати епізод, коли їхнє з Томмі секс-відео злилось в мережу. Адже, за словами подруги, цей момент в житті Памели був надто драматичним.



Лілі Джеймс і Себастьян Стен; Памела Андерсон і Томмі Лі / Фото The Sun

Сюжет серіалу "Пем і Томмі"

У центрі мінісеріалу опиниться історія палкого роману моделі і актриси Памели Андерсон з музикантом культового гурту Motley Crue Томмі Лі. Пара випадково зустрілась у 1995 році і всього за 96 годин після знайомства пішла до вівтаря. "Це божевілля", – думали всі прихильники Памели Андерсон і Томмі Лі, а шлюбу прогнозували всього рік існування.

Однак закохані знаменитості перевершили прогнози публіки. Памела і Томмі прожили у шлюбі 3 роки та за цей час стали щасливими батьками двох хлопчиків.



Памела Андерсон і Томмі Лі / Фото The Sun

Історія знайомства зіркової пари – в центрі сюжету серіалу "Пем і Томмі". Окрім цього, автори стрічки покажуть, що відбувалось у будинку подружжя, коли їхнє інтимне відео поцупили та злили у мережу.

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Актори серіалу "Пем і Томмі"

Фільмування серіалу "Пем і Томмі" вже в процесі. Відтак, у серіалі можна буде побачити:

Лілі Джеймс ("Попелюшка", "Малюк на драйві", "Темні часи" і "Мама Міа!");

Себастіан Стен ("Перший месник: Громадянська війна", "Сокіл та Зимовий солдат", "Месники: Війна нескінченності");

Сет Роген;