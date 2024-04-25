Заворожують і надихають: 2 нові мультфільми, які варто подивитись з дітьми

Перші місяці 2024 року встигли потішити новинками у категорії мультфільмів. Ці стрічки зачаровують як дітей, так і дорослих глядачів.

У добірці від Кіно 24 дізнавайтесь про нові мультфільми, які підкорюватимуть серце як малюків, так і їхніх батьків. Вони вийшли на екрани у 2024 році і їх вже можна подивитися за вечерею й не тільки.

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"Панда Кунг-Фу 4"

Це продовження культової франшизи про панду на ім'я По, який вже вразив усіх своїми рисами характеру та надзвичайними бойовими вміннями. Після трьох перемог йому належить відпочити, але не все так просто.

По повинен стати Духовним лідером Долини Миру та знайти й передати свої знання новому воїну. Які перешкоди спіткатимуть панду та чи вдасться йому зробити заплановане?

"Панда Кунг-Фу 4": дивіться трейлер онлайн

"Оріон і Темряк"

Хлопчик Оріон має дуже багато тривог й страхів: це і спілкування з дівчатками, і спортивні ігри. Та найбільше усього Оріон боїться темряви. Однієї ночі до хлопця приходить втілення його наймасштабнішого страху – Темряк. Втомлений від постійних скарг, він пропонує Оріону подорож нічним містом. Темряк знайомить хлопчика зі своїми друзями та пропонує допомогу у боротьбі з усіма його страхами.

"Оріон і Темряк": дивіться трейлер онлайн

До слова, мультфільм про Оріона ви зможете переглянути на платформі Netflix. Бажаємо гарно провести час за переглядом яскравих новинок у сімейному колі!