"Нам не вибратися": Netflix показав трейлер другої частини "Паперового будинку"
Джерело:ютуб Netflix
Стрімінговий сервіс Netflix показав трейлер другої частини фінального сезону культового серіалу "Паперовий будинок". П’ятий сезон складатиметься із 10 епізодів. Реліз першої частини відбувся 3 вересня, другої – запланований на 3 грудня 2021 року.
У другій частині п’ятого сезону автор обіцяв показати зворушливі сцени, так що шанувальників чекає безліч емоційних епізодів. За даними IMDb, у 2020 році шоу зайняло друге місце в рейтингу найбільш популярних серіалів серед користувачів сайту. На Rotten Tomatoes стрічка має рейтинг 94% серед критиків і 81% серед глядачів. Оцінка IMDb – 8,3.
Цікаво "Паперовий будинок" зайняв перше місце в чарті найпопулярніших серіалів Netflix в Україні
Чим вразив трейлер до другої частини п’ятого "Паперового будинку"
У ролику Професор приїхав до центрального банку Іспанії, де знаходиться майже вся його банда. Всі вони перебувають у пригніченому стані через смерть Токіо під час перестрілки. У відео також виявили жорстке зіткнення банди з армією військових. Всі кадри супроводжуються зворушливою піснею The Funeral від Band Of Horses.
Нам було доручено місію покласти край пограбуванню. Це ми й маємо намір зробити,
– каже один із персонажів.
"Паперовий будинок" 2021: дивіться трейлер до другої частини п’ятого сезону
Перша частина: сюжет і трейлер
Прем’єра першої частини відбулася 3 вересня. У ній герої закрилися у Королівському монетному дворі Іспанії більш ніж на 100 годин. Героям вдалося врятувати Лісабон (Іціар Ітун), але загинула Найробі (Альба Флорес) в кінці 4 сезону, яка сильно вплинула на кожного учасника команди. А тут ще й лідер загону Професор потрапив у пастку підступної Алісії Сьєрри (Найви Німри), з якої він залишився наодинці.
Банда Професора пережила масштабну війну з цілою армією бійців. Токіо (Урсула Корберо) довелося пожертвувати собою, щоб перемогти в цій жорстокій сутичці з Cесаром Ганді (Хосе Мануель Паган) і солдатами. План найбільшого пограбування в історії розвалювався у героїв на очах. Наприкінці шоу їм доведеться зіткнутися з наслідками події та прийняти важливі рішення, від яких залежать їхні долі та успіх операції.
"Паперовий будинок" 2021: дивіться трейлер до першої частини п’ятого сезону
Акторський склад п’ятого сезону
- Ітціар Ітуньо;
- Педро Алонсо;
- Мігель Ерран;
- Хайме Лоренте;
- Енріке Арсе;
- Естер Асебо;
- Дарко Періч;
- Кіті Манвер;
- Лука Перош;
- Белен Куеста;
- Фернандо Сото;
- Хосе Мануель Пога;
- Маріо де ла Роса;
- Фернандо Кайо.
Якщо ви пропустили Фінальний сезон "Паперового будинку" – дивіться 15 хвилин першої серії
Що відомо про серіал "Паперовий будинок"
Прем'єра серіалу "Паперовий будинок" (Casa de papel) відбулася на іспанському телеканалі "Antena 3" 2 травня 2017 року. Після шаленого успіху проєкту на батьківщині за підсумками двох сезонів ним зацікавилася стрімінгова платформа Netflix – компанія викупила права на міжнародний показ серіалу. За сюжетом пограбування відбувається у Королівському монетному дворі Іспанії, однак знімальний процес проходив у будівлі Національної дослідницької ради країни.
Кадр зі серіалу "Паперовий будинок" 1 сезон / Фото з Кіноріуму
Під час Другої світової війни дід Професора співав італійську антифашистську пісня "Белла, чао". Тепер вона часто звучить у серіалі. Нещодавно Netflix India опублікував відео, в якому звучить ця легендарна композиція з кадрами з серіалу. Виконавцем гімну Jaldi Aao став Nucleya – автор танцювальної музики. Ролик показує Шруті із квіткою в роті, як видно після смерті персонажа в 4 сезоні, і Аніл Капур, що танцює на касі, як це зробив Денвер під час першого пограбування. Радхіка Нараян також з'являється у відео з Вікрантом Мессей і говорить, що хотіла б побачити Артура мертвим в останньому сезоні.
"Паперовий будинок" Jaldi Aao 2021 рік: дивіться веселе відео