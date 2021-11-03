"Нам не вибратися": Netflix показав трейлер другої частини "Паперового будинку"

Стрімінговий сервіс Netflix показав трейлер другої частини фінального сезону культового серіалу "Паперовий будинок". П’ятий сезон складатиметься із 10 епізодів. Реліз першої частини відбувся 3 вересня, другої – запланований на 3 грудня 2021 року.

У другій частині п’ятого сезону автор обіцяв показати зворушливі сцени, так що шанувальників чекає безліч емоційних епізодів. За даними IMDb, у 2020 році шоу зайняло друге місце в рейтингу найбільш популярних серіалів серед користувачів сайту. На Rotten Tomatoes стрічка має рейтинг 94% серед критиків і 81% серед глядачів. Оцінка IMDb – 8,3.

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Чим вразив трейлер до другої частини п’ятого "Паперового будинку"

У ролику Професор приїхав до центрального банку Іспанії, де знаходиться майже вся його банда. Всі вони перебувають у пригніченому стані через смерть Токіо під час перестрілки. У відео також виявили жорстке зіткнення банди з армією військових. Всі кадри супроводжуються зворушливою піснею The Funeral від Band Of Horses.

Нам було доручено місію покласти край пограбуванню. Це ми й маємо намір зробити,

– каже один із персонажів.

"Паперовий будинок" 2021: дивіться трейлер до другої частини п’ятого сезону

Перша частина: сюжет і трейлер

Прем’єра першої частини відбулася 3 вересня. У ній герої закрилися у Королівському монетному дворі Іспанії більш ніж на 100 годин. Героям вдалося врятувати Лісабон (Іціар Ітун), але загинула Найробі (Альба Флорес) в кінці 4 сезону, яка сильно вплинула на кожного учасника команди. А тут ще й лідер загону Професор потрапив у пастку підступної Алісії Сьєрри (Найви Німри), з якої він залишився наодинці.

Банда Професора пережила масштабну війну з цілою армією бійців. Токіо (Урсула Корберо) довелося пожертвувати собою, щоб перемогти в цій жорстокій сутичці з Cесаром Ганді (Хосе Мануель Паган) і солдатами. План найбільшого пограбування в історії розвалювався у героїв на очах. Наприкінці шоу їм доведеться зіткнутися з наслідками події та прийняти важливі рішення, від яких залежать їхні долі та успіх операції.

"Паперовий будинок" 2021: дивіться трейлер до першої частини п’ятого сезону

Акторський склад п’ятого сезону

Ітціар Ітуньо;

Педро Алонсо;

Мігель Ерран;

Хайме Лоренте;

Енріке Арсе;

Естер Асебо;

Дарко Періч;

Кіті Манвер;

Лука Перош;

Белен Куеста;

Фернандо Сото;

Хосе Мануель Пога;

Маріо де ла Роса;

Фернандо Кайо.