"Паперовий будинок": Netflix презентував тизер південнокорейської версії серіалу
Джерело:ютуб Netflix Asia
Netflix Asia показав тизер південнокорейської версії популярного серіалу "Паперовий будинок". Представники стрімінгу впевнені, що новий проєкт Money Heist: Korea - Joint Economic Area лише збільшить цінність бібліотеки сервісу.
У тизері нам показали Ю Чі Те, який стоїться перед масками обличчя Сальвадора Далі з іспанського оригіналу. Він простягає руку і бере одну з них.
Читайте також Коли на кону життя: добірка психологічних драм про ігри на виживання
У ролику також з'являється Юнджин Кім, яка є головною у цільовій групі. Наприкінці тизеру показують учасників пограбування зі своїми кодовими іменами.
"Паперовий будинок" південнокорейська версія: дивіться тизер
Якою буде корейська версія "Паперового будинку"
Режисером майбутньої адаптації став Кім Хон Сон, а сценаристом – Рю Ен Дже. Перший сезон матиме 12 епізодів тривалістю 60 хвилин.
Коли ми побачимо нову версію на Netflix?
З огляду на те, що серіал зараз тільки в процесі виробництва, очікуємо побачити корейську версію на Netflix влітку чи восени 2022 року.
Які будуть актори в адаптації?
З пресрелізу відомо про роль таких акторів:
Банда:
- Професор – Ю Чі Те;
- Берлін – Пак Хе Су;
- Токіо – Джун Чен Сео;
- Москва – Лі Вон Чон;
- Денвер – Кім Джі Хун;
- Найробі – Чан Юн Чжу;
- Ріо – Пак Джонг-ву;
- Гельсінкі – Кім Джі Хун;
- Осло – Лі Кю Хо.
Цільова група:
- Сон Уджін – Юнджин Кім;
- Ча Мухек – Кім Сон Йон.
Заручники:
- Чо Енмін – Пак Мьон-хун;
- Юн Місон – Лі Чубін.
Чи братиме участь творець Алекс Піна в адаптації "Паперового будинку"?
Алекс Піна не братиме участі у виробництві серіалу, але радо відгукнувся, що іспанську версію "Паперового будинку" вирішили адаптувати.
"Корейські творці роками розвивали свою власну мову та аудіовізуальну культуру. Їм вдалося, як і нашому серіалу, вийти за межі культурних кордонів та стати орієнтиром для тисяч глядачів у всьому світі, особливо серед молоді. Це дивовижно, що світ La casa de papel є настільки привабливим для корейських творців, що його вирішили адаптувати. Той факт, що дія відбуватиметься на Корейському півострові також мені здалася захопливою, я дуже радий", – сказав Алекс Піна.