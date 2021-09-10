"Паперовий будинок" зайняв перше місце в чарті найпопулярніших серіалів Netflix в Україні

Драматичний телесеріал "Паперовий будинок" став найпопулярнішим неангломовним проєктом на Netflix. Втім, серіал відзначився популярністю не лише в інших країнах, але й в Україні посівши перше місце на стрімінговій платформі в нашому регіоні.

Що відомо про серіал

Серіал знято у жанрі кримінальної драми, а стиль його можна описати, як фільм-пограбування. Творцем проєкту є іспанський режисер Алекс Піна.

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Прем'єра серіалу "Паперовий будинок" (Casa de papel) відбулася на іспанському телеканалі "Antena 3" 2 травня 2017 року. Після шаленого успіху проєкту на батьківщині за підсумками двох сезонів ним зацікавилася стрімінгова платформа Netflix – компанія викупила права на міжнародний показ серіалу.

Сюжет серіалу "Паперовий будинок"

Таємничий чоловік на прізвисько Професор збирає команду для пограбування Королівського монетного двору. Він планує вкрасти величезну суму – 2,4 мільярда євро, щоб згодом витратити їх на соціальні потреби.

В команду злодіїв екстракласу входить 8 осіб – усі вони отримали прізвиська на честь великих міст світу:

Токіо;

Москва;

Берлін;

Осло;

Гельсінкі;

Денвер;

Ріо;

та Найробі.

Кожного з них мотивує бажання наживи, водночас кожен приєднався до Професора за власними мотивами. В команду входить зухвала красуня Токіо, що копіює стиль Матильди з фільму "Леон"; колишній бездомний хлопець; досвідчений "ведмежатник", молодий хакер; двоє дорослих сербських емігрантів, що пройшли війну; та кримінальний авторитет.



Команда Професора / Фото sanblasadventures

У рамках геніального плану Професора, його люди повинні увірватися до Монетного двору, але їм необхідно не просто винести гроші, а протриматися там кілька днів, друкуючи купюри в 50 євро з довільними номерами, а потім відвезти їх з собою. Команда приїжджає на місце, але блискучий план майже провалюється, адже крім працівників та охорони там виявляється група школярів, які приїхали на екскурсію.

Одна зі школярок – дочка британського дипломата, і тепер просте пограбування стає міжнародним скандалом. Заручникам і злодіям доведеться провести разом 11 днів. За цей час між деякими з них починається ворожнеча, дружба і навіть любов.

Трейлер першого сезону серіалу "Паперовий будинок": дивіться відео онлайн

Новий п'ятий сезон "Паперового будинку" – що відомо

На початку серпня Netflix опублікував довгоочікуваний трейлер п'ятого сезону вже культового серіалу, який складатиметься з 10 епізодів. Реліз першої частини відбувся 3 вересня, а друга з'явиться – 3 грудня. П'ятий сезон стане фінальним для проєкту.

Шоураннер проєкту зазначає, що п'ятий сезон буде напруженим до останньої хвилини. Вже перші 15 хвилин сколихнули мережу. За добу відео переглянули майже 3 мільйони осіб.

Перші хвилини фінального сезону дають зрозуміти, що героям у першій частині доведеться задуматися над нещодавніми сумними подіями, але часу на емоції немає, адже реагувати потрібно блискавично.

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Зараз на Netflix доступні для перегляду п'ять епізодів останнього сезону – перша половина. Другу, як ми вже зазначали, варто чекати 3 грудня.

Акторський склад п’ятого сезону "Паперового будинку"

Педро Алонсо у ролі Берліна;

Аларо Морте, який грає Професора;

Мігель Анхель Сілвестрі зіграє одну з ключових ролей – лиходія і супротивника банди та інші.

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