"Папік" 2 сезон: як склалась кар'єра головних героїв у 5 і 6 серіях проєкту

Серіал "Папік 2" вже має багатомільйонну армію прихильників та хейтерів. І поки любителі стрічки обговорюють перші серії проєкту, дізнавайтесь, якими курйозами відзначились головні герої у 5 і 6 епізодах.

Прем'єра 5 і 6 серій "Папіка 2" відбулась 31 квітня. У попередніх епізодах Ліза та Олександр Меркулов стали колегами: дівчина влаштувалась солісткою у гурті, а от Дід почав працювати адміністратором, а потім і директором колективу. Така співпраця обернулась пожежею в продюсерському офісі та випробуванням для пенсіонера, які він все ж подолав.

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А вже у наступних серіях глядачі побачили, яким було перше турне гурту Лізи та як Олександр Меркулов зробив із дівчат справжній колектив.

"Папік" 2 сезон 5 серія: сюжет

Продюсер організував для гурту "Стрінги" чималий тур містами України. Вирушив із ними і Олександр Меркулов з 2 помічниками. І якщо спершу мандрівка проходила у комфортному автобусі та готелях, то згодом ситуація змінилась.

Дівчата помітили, що у Лізи і Меркулова є особливе спілкування, тому вони припустили, що дівчина крутить з ним роман, аби бути лідеркою в гурті та мати вигідніше становище в очах продюсера. Тому кожна з солісток захотіла перевершити конкурентку і стати фавориткою для Діда. Але це тільки розсмішило пенсіонера, адже попереду у нього значно більші проблеми: фінансування гурту скоротили, а гроші, які мав передати продюсер, вже використали. Чи пройде Олександр Меркулов випробування безгрошів'ям – глядачі довідаються у 5 серії "Папіка 2".

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"Папік" 2 сезон 6 серія: сюжет

А попереду у гурту – сонячна Одеса, де дівчата не тільки співають, але й залюбки проводять час на пляжі. Дорогий курорт змінюється на передмістя, а турне продовжують у незвичних для артисток локаціях.

Папік зумів об'єднати всіх вокалісток в одну команду та не припиняє дивуватись, наскільки вони мало знають про літературу і класику кіно. І тут Олександр Меркулов викручується як може. Найбільшим випробуванням стає Чорноморськ, до якого не так легко потрапити, якщо в кишені кілька гривень. А на кону – зарплата, адже продюсер обіцяв скасувати будь-які виплати, якщо Ліза з дівчатами не вийдуть вчасно на сцену. Тож чекайте на порцію гумору у стилі серіалу "Папік".

Головні ролі у серіалі "Папік 2" зіграли: