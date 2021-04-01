"Папік" 2 сезон: як склалась кар'єра головних героїв у 5 і 6 серіях проєкту

Джерело:24 канал
Серіал "Папік 2" вже має багатомільйонну армію прихильників та хейтерів. І поки любителі стрічки обговорюють перші серії проєкту, дізнавайтесь, якими курйозами відзначились головні герої у 5 і 6 епізодах.
Прем'єра 5 і 6 серій "Папіка 2" відбулась 31 квітня. У попередніх епізодах Ліза та Олександр Меркулов стали колегами: дівчина влаштувалась солісткою у гурті, а от Дід почав працювати адміністратором, а потім і директором колективу. Така співпраця обернулась пожежею в продюсерському офісі та випробуванням для пенсіонера, які він все ж подолав.
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А вже у наступних серіях глядачі побачили, яким було перше турне гурту Лізи та як Олександр Меркулов зробив із дівчат справжній колектив.
Продюсер організував для гурту "Стрінги" чималий тур містами України. Вирушив із ними і Олександр Меркулов з 2 помічниками. І якщо спершу мандрівка проходила у комфортному автобусі та готелях, то згодом ситуація змінилась.
Дівчата помітили, що у Лізи і Меркулова є особливе спілкування, тому вони припустили, що дівчина крутить з ним роман, аби бути лідеркою в гурті та мати вигідніше становище в очах продюсера. Тому кожна з солісток захотіла перевершити конкурентку і стати фавориткою для Діда. Але це тільки розсмішило пенсіонера, адже попереду у нього значно більші проблеми: фінансування гурту скоротили, а гроші, які мав передати продюсер, вже використали. Чи пройде Олександр Меркулов випробування безгрошів'ям – глядачі довідаються у 5 серії "Папіка 2".
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А попереду у гурту – сонячна Одеса, де дівчата не тільки співають, але й залюбки проводять час на пляжі. Дорогий курорт змінюється на передмістя, а турне продовжують у незвичних для артисток локаціях.
Папік зумів об'єднати всіх вокалісток в одну команду та не припиняє дивуватись, наскільки вони мало знають про літературу і класику кіно. І тут Олександр Меркулов викручується як може. Найбільшим випробуванням стає Чорноморськ, до якого не так легко потрапити, якщо в кишені кілька гривень. А на кону – зарплата, адже продюсер обіцяв скасувати будь-які виплати, якщо Ліза з дівчатами не вийдуть вчасно на сцену. Тож чекайте на порцію гумору у стилі серіалу "Папік".