"Папік" 2 сезон: які таємниці Лізи відкрились у 7 і 8 епізодах серіалу

Події 2 сезону "Папіка" стрімко розгортаються, а вже 1 квітня на глядачів чекали нові 7 і 8 серії популярного проєкту. Що відомо про ці епізоди – дізнавайтесь у матеріалі.

Ще перед прем'єрою комедійного серіалу "Папік 2" автори проєкту анонсували, що у нових серіях глядачі побачать зовсім іншу історію Лізи. У нових 7 і 8 епізодах ці заяви підтвердились, а головні герої вирушили до батьківського дому дівчини.

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"Папік" 2 сезон 7 серія: сюжет

Гастролі гурту Лізи завершились на Чорноморську. Дівчата зібрали речі та були готові повернутись до Києва, як до дівчини зателефонувала старша сестра. Виявилось, що Ліза родом із Чорноморська, а родичі вже дізнались, що вона була в місті. Позичивши у Діда гроші на подарунки, співачка вирушила на зустріч до батьків. Вона прихопила із собою Папіка, який мав врятувати її від спілкування з мамою і сестрою та вдавати із себе продюсера.

Олександр Меркулов впорався із роллю продюсера чудово. Однак порятунок Лізи від родичів він вирішив змінити: давши дівчині вихідні, чоловік поїхав до Одеси, де на нього чекала загадкова Катерина Сергіївна.

"Папік" 2 сезон 8 серія: сюжет

Вже у 8 серії автори "Папіка 2" Ліза таки примирилась з рідною сестрою. Виявилось, що батько дівчат покинув сім'ю та переїхав до Харкова, де вдруге одружився. Та після смерті його поховали у рідному Чорноморську. Сестри вирушили до могили батька та зворушливо пригадали дитинство.

Ліза розповіла родичці, що у Києві має стосунки з кухарем Ельдаром. Розуміючи, наскільки сестра нещаслива у Чорноморську, вона запросила родичку до столиці. Однак змінити своє життя сестра Лізи не готова.

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А от Олександр Меркулов, здається, закохався. З Катериною Сергіївною він провів весь вечір, дивуючи її романтичними сюрпризами.

Головні ролі у серіалі "Папік 2" зіграли: