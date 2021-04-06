"Папік" 2 сезон: як Ліза отримала шанс на сольну кар'єру в 9 і 10 серіях

В Україні триває показ нового 2 сезону "Папіка". Щотижня головні герої стрічки не припиняють вражати глядачів новими витівками. Та що автори проєкту підготували своїм прихильникам у 9 і 10 серіях "Папіка 2" – дізнавайтесь у матеріалі.

Олександр Меркулов і Ліза Якушева у нових серіях "Папіка 2" активно будують кар'єру у шоу-бізнесі. Дівчина співає в жіночому гурті, а Дід дбає про її спокійні будні, захищаючи її перед продюсером. Однак у 9 і 10 серіях Ліза покаже, що і сама активно може будувати своє майбутнє і пробивати шлях на велику сцену. Якими пригодами відзначаться головні герої 2 сезону "Папіка" – дізнавайтесь в короткому огляді.

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"Папік" 2 сезон 9 серія: сюжет

Після приморських гастролей і відпочинку вдома Ліза повернулась до Києва. У квартирі її зустрів не затишок, а п'яний Ельдар і розгардіяш. Виявилось, хлопець готується до фіналу міжнародного конкурсу кулінарів. І для останнього етапу кухар розробляє особливі соуси, які зможуть здивувати навіть гурманів. Але від Лізи він отримав не підтримку, а прочуханку.

Тим часом дівчина має чудову ідею: вона сама вирушила до Філіповського, який є суперзіркою в Україні. Артисту вона запропонувала пісню, написану її батьком, і подала її як подарунок від їхнього спільного продюсера.

Трек настільки сподобався співаку, що він вже наступного дня примчав на перемовини до Карабаса. Але продавати композицію Ліза не хотіла. Натомість вона запропонувала продюсеру дуетне виконання.

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Фантазія продюсера не обмежилась одним треком. Він придумав для Лізи і Альберта Філіповського історію кохання, яка б пояснила пияцтво артиста і не медійне ім'я дівчини. Водночас в особистому житті у Лізи все руйнується. Куди зникне Ельдар та чому Меркулов не зумів врятувати їх від сварки – дивіться у 9 серії проєкту "Папік 2".

"Папік" 2 сезон 10 серія: сюжет

А тим часом кар'єра Лізи Якушевої стрімко йде вверх. Продюсер активно створює її сценічний образ та навіть змінює її ім'я, називаючи його надто провінційним. Після кількох нарад у Карабаса з'являються креативні ідеї, які ладні просунути новий дует на інший рівень.

Ліза та Альберт Філіповський розігрують перед камерами романтичні стосунки, що є піаром їхньої пісні. Але для Олександра Меркулова – це зовсім не гра. Він згадує свої сімейні стосунки і всі помилки, які наробив у минулому. Однак Ліза і слухати Діда не хоче, аж поки він не рятує дівчину від "спонсора" її сольної кар'єри.

Головні ролі у серіалі "Папік 2" зіграли: