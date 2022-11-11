"Сміялися, а тепер крадуть наші труси": як у серіалі "Папіни дочкі" принижували українців

Серіал "Папіни дочкі" транслювався з 2007 по 2013 рік на найпопулярніших телеканалах України в прайм-тайм. Його пронизувала величезна кількість пропаганди, а головні герої відверто насміхались з українців.

Автори російського проєкту "Папіни дочкі" намагались зобразити українців неосвідченими та некультурними селянами, наївними та провінціальними. Нижче дивіться добірку відео доказів.

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Російська пропаганда в "Папіних дочках"

У центрі історії, нагадаємо, – сім’я психотерапевта, якого залишає дружина. У нього є п’ять дочок, теща і чимало проблем. У ситкомі зображене їхнє життя, місце в якому знайшла російська пропаганда. Ну, але це не дивно, адже він створений російськими авторами, які усюди шукають можливість зганьбити українців, які зараз виборюють своє право на свободу.

Інстаграм-канал національний проєкт з медіаграмотності Міністерства культури та інформаційної політики "Фільтр" з посиланням на ютуб-канал "Філософкиця" навів низку доказів про те, як головні герої знущалися з України.

Раніше ми не звертали особливої уваги на деталі, які зараз здаються просто кричуще принизливими для українців,

– йдеться в дописі.

Російська пропаганда в "Папіних дочках": дивіться відео з доказами

Реакція мережі

Українці впевнені, що цим серіалом росіяни хіба принизили себе: "Дружина, яка покинула дітей і зникла. Чоловік, який має проблеми з жінками, грошима і періодично алкоголем. Діти ростуть самі по собі. Найуспішніший персонаж – мільйонер-бандит. Досить непогане зображення російської дійсності".

А от про пральну машинку, якої нібито за сценарієм немає в українців, взагалі якийсь сюр. Адже, російські окупанти від початку повномасштабного вторгнення чимало накрали з України – від жіночої білизни та пральних машин до пісень та культурних пам’яток. "Сміялися з нас, а тепер крадуть наші труси з хати", – пишуть українців в мережі. Більше відгуків: