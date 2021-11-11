"Паралельні матері" Педро Альмодовара з Пенелопою Крус вийдуть на широкі екрани у грудні

"Паралельні матері", новий фільм дворазового володаря премії Оскар Педро Альмодовара, виходить в український прокат з 2 грудня. Для Пенелопи Крус це восьмий спільний проєкт із прославленим іспанським постановником.

У вересні "Паралельні матері" стали фільмом відкриття Венеціанського міжнародного кінофестивалю, де картина отримала захоплені відгуки преси та індустрії, а Пенелопа Крус була відзначена першим у її кар'єрі Кубком Вольпі за найкращу жіночу роль. Про це редакції Кіно 24 повідомила компанія VLG.FILM.

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Також "Паралельні матері" стали фільмом закриття кінофестивалю у Нью-Йорку. Рейтинг Rotten Tomatoes – 100%.

Преса називає "Паралельні матері" – абсолютним тріумфом як для Крус, так і для Альмодовара, який вперше за свою кар'єру в сюжет про сімейні драми вводить тему політичних проблем Іспанії та минулого, яке, як і раніше, впливає на сучасне покоління.

Який сюжет фільму

Фільм розповідає про двох матерів – успішного фотографа Дженіс та студентку Анну, чиї долі переплітаються найнеймовірнішим чином, коли вони стають матерями в один і той самий день.



Пенелопа Крус / Фото VLG.FILM

Акторський склад

Разом із Пенелопою Крус у "Паралельних матерях" також знялися:

Мілена Сміт;

Россі Де Пальма;

Айтана Санчес-Хіхон;

Ісраель Алехальде та інші.



Пенелопа Крус, Мілена Сміт та Педро Альмодовар / Фото VLG.FILM

"Паралельні матері" Педро Альмодовара з Пенелопою Крус у головній ролі стартують в українських кінотеатрах з 2 грудня.

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