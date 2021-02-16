Вийде нова частина хоррору "Паранормальне явище": дата прем'єри

Під крилом студії Paramount Players відбудеться перезавантаження хоррору "Паранормальне явище". Режисери обіцяють багато несподіванок.

Відомо, що над розробкою фільму працюватиме режисер Вільям Юбенк, який знімав науково-фантастичний трилер "Під водою" з Крістен Стюарт у головній ролі.

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Натомість сценаристом хор рору буде Крістофер Лендон. Він писав сценарії до 4 частин "Паранормального явища".

"Паранормальне явище": сюжет

Кожна зі стрічок розповідає про сім'ю, яку тероризує демон. Фільми зняті у жанрі мокументарі – тобто є імітацією документальних фільмів, що неабияк лоскоче нерви глядачам.

Найпопулярнішою стала 1 частина – молода пара переїхала у новий будинок, але їм ніяк не дають спокою сторонні звуки.

Жінка розповідає, що якась примарна сутність переслідує її ще з 8 років. І де б вона не жила, "воно" слідує за нею. Тож найімовірніше, що саме вона "наводить лад" в їхньому будинку.

Чоловік купує відеокамеру та встановлює її на ніч в їхній спальні. В першу ж ніч камера фіксує чиїсь кроки.

Хоррор вийшов на екрани 25 вересня 2009 року. Але у 2007 та 2008 роках його показували на фестивалях Screamfest та Slamdance задля пошуків дистриб'ютора, яким згодом став Paramount Pictures.

Бюджет цього фільму становив всього 15 тисяч доларів. Але касові збори по всьому світу склали понад 193 мільйони доларів.

Загалом серія фільмів "Паранормальне явище" складається з 5 частин, двох спін-оффів та 1 мокбастеру.

Натомість нова частина "Паранормального явища" з'явиться на екранах 4 березня 2022 року.

"Паранормальне явище": дивіться трейлер 1 частини