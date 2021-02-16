Вийде нова частина хоррору "Паранормальне явище": дата прем'єри

Джерело:Hollywood Reporter
Під крилом студії Paramount Players відбудеться перезавантаження хоррору "Паранормальне явище". Режисери обіцяють багато несподіванок.
Відомо, що над розробкою фільму працюватиме режисер Вільям Юбенк, який знімав науково-фантастичний трилер "Під водою" з Крістен Стюарт у головній ролі.
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Кожна зі стрічок розповідає про сім'ю, яку тероризує демон. Фільми зняті у жанрі мокументарі – тобто є імітацією документальних фільмів, що неабияк лоскоче нерви глядачам.
Найпопулярнішою стала 1 частина – молода пара переїхала у новий будинок, але їм ніяк не дають спокою сторонні звуки.
Жінка розповідає, що якась примарна сутність переслідує її ще з 8 років. І де б вона не жила, "воно" слідує за нею. Тож найімовірніше, що саме вона "наводить лад" в їхньому будинку.
Чоловік купує відеокамеру та встановлює її на ніч в їхній спальні. В першу ж ніч камера фіксує чиїсь кроки.
"Паранормальне явище": дивіться трейлер 1 частини