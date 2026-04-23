Український детективний серіал, прем'єра якого відбудеться вже за кілька днів

Ще у лютому 2025 року цей український серіал здобув прихильність глядачів. "Парочка слідчих" полюбився аудиторії завдяки захопливому й динамічному сюжету, від якого важко відірватися.

Тож не дивно, що багато хто очікує на другий сезон, особливо з огляду на те, що фінал першого залишився відкритим. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про довгоочікувану прем'єру.

Коли прем'єра 2-го сезону "Парочки слідчих"?

Уже з 27 квітня українці зможуть знову зануритися в історію улюблених персонажів серіалу "Парочка слідчих". Нові епізоди виходитимуть із понеділка по четвер о 20:00.

Серіал і надалі вражатиме неочікуваними сюжетними поворотами. Глядачів чекає ще більше складних злочинів, заплутаних ситуацій і глибоких емоцій, які не завжди легко проявити.

На інстаграм-сторінці serialy1plus1 уже з'явилось чимало анонсів, які все більше і більше інтригують прихильників.

Хто зіграє ролі у 2-му сезоні серіалу?

До акторського складу другого сезону приєднається українська акторка Тетяна Злова, яка втілить роль Оксани Левчук. Про це писало видання УНІАН.

Це колишня подруга та однокурсниця Софії, з якою вони разом навчалися в поліцейській академії. Через певні обставини їхнє спілкування обірвалося.

Та тепер Оксана знову з'являється в житті Софії й прагне залишити минуле позаду. Втім, поки невідомо, чи її наміри щирі, чи це лише вдаваність заради власної вигоди.

Також до своїх ролей повернуться Юлія Буйновська, Костянтин Октябрський, Ярослав Шахторін, Сергій Мітрюшин, Тамара Антропова, Яків Кучеревський, Костянтин Корецький та інші.

Чим закінчився 1-й сезон серіалу "Парочка слідчих"?

Перший сезон завершився доволі відкритим фіналом. Команді детективів вдалося врятуватися від банди злочинців, однак лінія особистих стосунків залишилася недорозкритою.

Залишається відкритим питання, чи стали парою Софія та Паша. І як сприйме цей вибір Андрій, який давно закоханий у Софію.