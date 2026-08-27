У відділку новий детектив: відомий український актор приєднався до 3 сезону "Парочки слідчих"

Днями стало відомо, що знімальний майданчик третього сезону детективного хіта "Парочка слідчих" сколихнуло гучне поповнення. До команди детективів приєднався новий харизматичний персонаж, якого втілив популярний український актор Дмитро Суржиков.

Зірка серіалів "Коп з минулого" та "Мишоловка для кота" постане перед глядачами в образі досвідченого та принципового слідчого Михайла Захарчука, пише сайт "1+1 Україна". Його фаховий досвід стане рятівним для команди під час ведення найнебезпечніших та найзаплутаніших розслідувань.

"Парочка слідчих – 3": хто приєднався до акторського складу

Втім, головна інтрига полягає в тому, що Захарчук переступить поріг відділку зовсім не як чужинець. Герой уже має спільне минуле з Юрієм Петровичем та деякими іншими колегами, і ці зв'язки сягають далеко за межі суто робочих стосунків.

Які давні таємниці принесе з собою новий слідчий – творці проєкту поки тримають у суворому секреті.

Що цікаво, поява героя Суржикова – не єдиний сюрприз майбутньої прем'єри. Раніше творці оголосили про участь у проєкті Влада Никитюка – його персонаж Гліб Шаповал також суттєво похитне звичний лад у відділі.

Разом із поверненням улюбленого дуету Паші та Софії оновлений акторський склад обіцяє ще більше психологічної напруги, динаміки та неочікуваних поворотів сюжету.