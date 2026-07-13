Стартували зйомки 3-го сезону серіалу "Парочка слідчих": чим здивує продовження телехіта

Сьогодні, 13 липня, стало відомо, що розпочалися знімання третього сезону популярного детективу "Парочка слідчих". Один із найхітовіших українських серіалів останніх років повернеться на телеекрани вже цієї осені.

Про це йдеться детальніше на інстаграм-сторінці телеканалу "1+1 Україна".

Розпочалися знімання третього сезону серіалу "Парочка слідчих"

Цей проєкт став справжнім хітом, адже зібрав біля телеекранів майже 4 мільйони шанувальників. Попередній сезон серіалу навіть увійшов до трійки найпопулярніших телевізійних стрічок весни.

Фанатів підкорили не лише заплутані кримінальні справи, а й романтична лінія стосунків між талановитою слідчою Софією та харизматичним судмедекспертом Пашею. Фінал другої частини залишив головне питання про майбутнє закоханих відкритим, тож нові серії мають дати довгоочікувані відповіді на запитання шанувальників.

У нових епізодах напарникам доведеться розслідувати складні злочини в умовах, коли професійні обов'язки постійно перетинаються з особистим життям. Герої знову продемонструють свій високий професіоналізм, але тепер їм потрібно пізнати власні почуття та навчитися повністю довіряти одне одному.

Крім цього, на глядачів чекають несподівані кадрові зміни у самому відділку та поява нових персонажів.

До своїх звичних ролей повернувся весь основний акторський склад. У третьому сезоні знову зіграють: Юлія Буйновська, Костянтин Октябрський, Сергій Мітрюшин, Ярослав Шахторін, Тамара Антропова, Костянтин Корецький та Яків Кучеревський.

Які ще українські серіали вийдуть у 2026 році – дізнайтеся у нашому матеріалі.