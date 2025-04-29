На Netflix вийде ще один український детектив, який розтопив серця глядачів: що це за серіал

На Netflix з'являється все більше і більше українських стрічок, які полюбилися глядачам. Цього разу на стримінговій платформі відбудеться прем'єра детективного серіалу "Парочка слідчих".

Це блискучий український серіал, у якому зіграла Юлія Буйновська, Костянтин Октябрський та інші провідні актори. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на Netflix.

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Український серіал "Парочка слідчих" вийде на Netflix: що відомо про стрічку

"Парочка слідчих" – це один із найновіших українських серіалів, який став фаворитом серед глядачів. Прем'єра стрічки на Netflix відбудеться 30 квітня 2025 року.

За сюжетом, у відділ особливо небезпечних злочинів приходить працювати нова слідча – Софія. Вона – молоденька дівчина, яка щойно закінчила навчання та готова вриватись у свою професію.

Однак на ділі Софія зіткнулася з великою кількістю проблем, стереотипів та упереджень. Хоча команда в неї чудова, до кожного потрібно знайти підхід – особливо до судмедексперта Павла, у якого згодом вона закохається.

"Парочка слідчих": дивіться онлайн 1 епізод серіалу

Кожна серія стрічки – це новий злочин, над яким працює команда слідчих. До речі, акторка, яка зіграла роль Софії, Юлія Буйновська, розповіла, що сценарій стрічки писався так, аби був другий сезон, тому фанатам варто очікувати продовження. А поки творці стрічки не оголосили про другий сезон, у вас є змога насолоджуватись першим – на стримінговій платформі Netflix.