Українського актора та телеведучого Пашу Лі, який загинув, рятуючи дітей, посмертно нагородили орденом "За мужність" III ступеня. Володимир Зеленський вручив нагороду мамі героя Марії Лі.

Про це повідомила його колега Дарія Рибак на своїй сторінці в інстаграмі. У сторіс вона опублікувала фото матері із Зеленським та нагородою.

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Пашу Лі посмертно нагородили орденом "За мужність" III ступеня

Український актор кіно та дубляжу Павло Лі загинув від куль окупантів 6 березня під Ірпенем, на 11-й день війни. Йому було лише 33 роки.

Сам Павло Лі відбивав атаки окупантів на Ірпінь та вірив у перемогу України. "За останні 48 годин є можливість сісти та світлину кинути про те, як нас бомблять, а ми усміхаємося, тому що впораємось і все буде Україна. Ми працюємо", – писав актор у своєму інстаграмі за день до смерті.

Дарія Рибак зазначила: "Завдяки таким, як Пашка, завдяки таким відважним і хоробрим людям, ми живемо і дихаємо досі. І просто усвідомлювати це – дуже гірко і боляче. Сам факт того, що життя коштує так дорого".



Пашу Лі посмертно нагородили орденом "За мужність" III ступеня / Скриншот сторіс Дарії Рибак

Дарія Рибак поділилася, що Паша завжди був прикладом життєрадісності, позитиву, оптимізму та гедонізму.

Ми маємо цінувати те, що маємо тут і зараз, в пам’ять про нього і всіх героїв, які отримують нагороди посмертно,

– підсумувала вона.



Пашу Лі посмертно нагородили орденом "За мужність" III ступеня / Скриншот сторіс Дарії

Паша Лі: що треба знати про Героя України

Українській публіці Павло Лі відомий завдяки фільмам "Штольня", "Звичайна справа", "Тіні незабутих предків", "Правило бою", "Зустріч однокласників". Окрім кіно, він знімався у рекламі, брав участь у шоу "Фабрика зірок-3".

Чимало українських знаменитостей висловили слова скорботи через смерть Павла Лі. Серед них – Позитив, Ксенія Мішина, Alina Pash, Наталка Денисенко, Анастасія Приходько, Ольга Фреймут, Санта Дімопулос, Даша Астаф'єва, Джамала та інші.

Також актор "Мирного-21" Максим Девізоров нещодавно згадав, як Паша на знімальний майданчик приносив солодощі, які сам пік, і називав їх "пашалішкі". "Це така деталь, яка дуже добре характеризує те, яким він був. Це світла людина кохання".

Пашка, я дуже скучаю за ним. Я навіть остаточно вирішив йти служити, коли дізнався, що Пашку вбили. Для мене це був такий удар, я і досі не можу оговтатися. Коли о 9 ранку хвилина мовчання, я завжди думаю про нього, молюся. Бо він був надзвичайною людиною,

– сказав він.

Нагадаємо, у травні на фронті загинув постановник піротехнічних трюків у фільмах та серіалах Олександр Суворов. Його колеги відреагували на загибель та розповіли, що він був професіоналом у своїй справі. Читайте про це у матеріалі.