Після років відчуження: син Патріка Стюарта опублікував зворушливе фото після смерті актора

Як повідомляє RadarOnline, після смерті 86-річної зірки «Зоряного шляху» та "Людей Ікс" його син Деніел Стюарт опублікував рідкісну спільну фотографію. Це стало особливо зворушливим жестом на тлі непростої сімейної історії.

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Що відомо про стосунки Патріка Стюарта із сином

29 жовтня, наступного дня після смерті батька, 59-річний Деніел поділився архівним фото, на якому несе Патріка на спині. Обоє усміхаються.

Патрік Стюарт із сином Деніелом / Фото DNSTEWSRT67/X



Світлину зробили у 2001 році під час роботи над театральною постановкою "Johnson Over Jordan" у Великій Британії. Жодного підпису син актора не залишив.

Деніел також обрав акторську професію. Він знімався у "Зоряному шляху: Наступне покоління" та інших проєктах, а іноді працював разом із батьком.

Втім, за кадром їхні стосунки були далеко не такими безхмарними, як на архівній фотографії.

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Чому Патрік Стюарт майже не спілкувався з дітьми

У 2023 році в інтерв'ю Irish Independent актор зізнався, що його стосунки із сином Деніелом і донькою Софі, народженими у першому шлюбі з Шейлою Фалконер, зійшли нанівець.

Стюарт не шукав винних, а відкрито визнавав власні помилки. За його словами, протягом багатьох років кар'єра залишалася для нього важливішою за сім'ю.

Я завжди ставив акторську роботу вище за родину, – говорив він.

Актор зізнавався, що відчував глибокий сум через віддалення від дітей. В інтерв'ю The Guardian він назвав їхні стосунки незавершеною роботою та наголосив, що любить сина й доньку, попри всі труднощі.

Нагадаємо, Патрік Стюарт помер у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Акторові було 86 років.