Остання роль легенди Голлівуду: Патрік Стюарт з'явиться у новому фільмі Marvel уже після смерті

Легендарний британський актор Патрік Стюарт, який помер у віці 86 років, востаннє з'явиться в образі професора Чарльза Ксав'єра у нових "Месниках".

Як повідомляє People, останньою кінороботою зірки стане супергеройський блокбастер "Месники: Судний день", прем'єра якого запланована на 18 грудня 2026 року.

Якою буде остання роль Патріка Стюарта

Актор знову перевтілився у професора Ікс — легендарного лідера Людей Ікс, якого вперше зіграв ще у 2000 році.

Уже в першому тизері стрічки глядачі побачили символічну сцену: професор Ксав'єр і Магнето зустрічаються за шаховою дошкою. І слова Магнето про те, що смерть приходить за всіма, тепер звучать особливо болісно.

Цікаво, що Стюарт уже прощався з образом професора Ікс у фільмі "Логан" 2017 року. Згодом Marvel повернула його у стрічці "Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля" 2022 року.



"Месники: Судний день": дивитись трейлер

Що Патрік Стюарт говорив незадовго до смерті

Особливо зворушливими тепер здаються слова актора з одного з його останніх інтерв'ю. У липні 2026 року Стюарт зізнався, що навіть не думав завершувати кар'єру, хоча й розумів, що з віком пропозицій ставало дедалі менше.

"Я не можу уявити, що колись офіційно піду на пенсію. Я завжди буду актором", — говорив він.

Про смерть Стюарта стало відомо 29 жовтня. Актор пішов із життя напередодні у своєму будинку в Лос-Анджелесі. За словами представників родини, останнім часом він боровся з хворобою Альцгеймера та деменцією.



