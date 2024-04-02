Це флешбечить, – український актор-військовий емоційно відреагував на "20 днів у Маріуполі"

Павло Алдошин – відомий український актор, якого глядачі точно бачили у фільмі "Снайпер. Білий ворон". Він вперше переглянув оскароносну українську стрічку "20 днів у Маріуполі".

Актор відреагував на документальний фільм Мстислава Чернова у своєму інстаграмі. Алдошин зробив емоційний допис, де подякував режисеру за таку цінну і важку роботу.

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Павло Алдошин про "20 днів у Маріуполі"

У своєму пості він відзначив, що вражений вчинком режисера фільму Мстислава Чернова, який лишався у Маріуполі під окупацією і продовжував документувати злочини Росії.

Навіть після побаченого на цій війні, твій фільм, вчинок, погляд мене вразив, пане режисере. До цього дня я говорив, що ми почнемо переглядати стосунки зі східним сусідом років через 300. Та ти мене переконав – через 500, не раніше. Це важко. Це так флешбечить, що ти згадуєш всі спалені міста і села, які довелося пройти за ці два роки,

– написав Павло Алдошин.

Актор вважає, що всі повинні подивитися документальний фільм "20 днів у Маріуполі", щоб розповісти про все, що відбувається в Україні, своїм дітям і онукам, аби ті змогли передати цю історію далі своїм нащадкам.

Уклін всім побратимам і посестрам за ці 86 днів Маріупольського котла. Честь і шана всім полеглим в цій м'ясорубці, інакше не назвеш. Азов – сталь. Дивитися. Переповідати дітям і онукам, щоб ті своїм – дітям і онукам. Хай Господь береже Україну,

– додав Павло.

До слова, Павло Алдошин також захищає Україну і з перших днів великої війни відмовився від мирного життя, щоб виборювати нашу свободу зі зброєю в руках.

"20 днів у Маріуполі" – український оскароносний фільм: про що стрічка

Журналісти з команди Associated Press стали останніми міжнародними кореспондентами, які працювали в оточеному Маріуполі. Вони продовжили збирати матеріал у зоні облоги та фіксували жахливі сцени цієї війни, які згодом змогли показати на увесь світ та здобути Оскар за цю роботу.

"20 днів у Маріуполі": дивіться онлайн трейлер фільму

Трагічні випадки з дітьми, масові поховання, зруйновані пологові будинки та інші жахи, вчинені російськими злочинцями – усю цю правду побачили всі завдяки Мстиславу Чернову та його команді.