"Павутиння": що покажуть у новому фільмі від продюсерів відомого гогору "Воно"

У мережі з'явився локалізований український трейлер горору "Павутиння" режисера Семюеля Бодіна. Прем'єра нової стрічки запланована на 20 липня.

Головні ролі зіграли популярні актори Ліззі Каплан та Ентоні Старр. До продюсерської команди "Павутиння" увійшли автори славетного горору "Воно" та успішного фільму жахів "Дикунка" (Barbarian).

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"Павутиння" 2023: все, що відомо про новий горор

Сюжет і трейлер

Восьмирічний Пітер ніколи не мав спокою від таємничих стукотів, що лунали у стінах його спальні. Хоча хлопчик постійно згадував про це своїм батькам, вони завжди переконували його, що це лише плід його уяви. Але з кожним днем страх Пітера зростав, і він почував, що його батьки приховують від нього щось страшне. Життя під одним дахом з такими почуттями ставало неможливим.

Батьків маленького Пітера звали Керол і Марк, і, на перший погляд, вони утворювали щасливу американську родину. Але всім було зрозуміло, що їхні стосунки складні. Батьки були надзвичайно суворими зі своїм сином, із кожним днем все більше намагалися контролювати кожен його крок, закриваючи його від зовнішнього світу.

Коли Пітер знову почув дивні звуки у стінах своєї кімнати, мама та тато знову проігнорували це. Хлопчик поступово втрачав довіру до своїх батьків, його поведінка ставала агресивною, і, нарешті, мама вирішила перевести його на домашнє навчання, сподіваючись, що таким чином вона зможе краще контролювати його. Вчителька, яка намагалася підтримати Пітера, також була звільнена з роботи. Це змусило хлопчика почуватися ще більш пригніченим, йому здавалося, що всі проти нього.

Однак, зі стін кімнати Пітер чув голос якоїсь загадкової істоти, яка стверджувала, що вона його сестра. Хлопчик ставив собі безліч запитань: які сімейні таємниці приховують його батьки? Що відбувається з ним самим? Відповідей не було, і стало зрозуміло, що ця складна історія сім'ї не закінчиться так просто.

"Павутиння" 2023: дивіться трейлер

Акторський склад

У фільмі також блискучий акторський склад. У ролі Керол – зухвала та талановита Ліззі Каплан, яка вже має номінації на премії Еммі і Супутник. Вона відома завдяки своїм разючим ролям у фільмах "Ілюзія обману 2", "Шпигуни-союзники" і "Горе-творець", а також у популярних шоу "Фатальний потяг" і "Майстри сексу".

Її чоловіка, який втілив образ тирана та насильника, зіграв Ентоні Старр. Він став відомим завдяки своїй головній ролі у супергеройському шоу "Хлопаки" і знявся у таких проєктах, як "Американська готика" і "Банші".

Маленького Пітера зіграв талановитий Вуді Норман, який вже відомий завдяки фільмам "Остання подорож "Деметра", "Камон, камон" і "Маленька рука".

Горор "Павутиння" – з 20 липня в українському прокаті!