Кримінальний детектив, якому понад 20 років, став фаворитом українців на Netflix

Наприкінці тижня завжди хочеться забути про всі турботи й відволіктися від повсякденних проблем. У цьому чудово допоможе перегляд фільму або серіалу на стримінговій платформі Netflix.

Особливо, якщо обирати стрічку на сайті Tudum by Netflix, де щотижня оновлюють список найпопулярніших фільмів і серіалів серед українців. Цього разу до рейтингу потрапила стрічка 2005 року, повідомляє 24 Канал.

Який старий кримінальний детектив дивляться українці на Netflix?

Стрічка зосереджується на роботі досвідченої перекладачки ООН Сільвії. Вона володіє рідкісною африканською мовою, яка майже не використовується в політичних інтригах, дипломатичних промовах і перемовинах.

Однак усе змінюється, коли Сільвія випадково чує фрагмент таємничої розмови в порожньому залі Генеральної Асамблеї. Двоє чоловіків обговорюють замах на президента африканської країни Матобо. Намагаючись запобігти злочину, Сільвія негайно звертається до керівництва ООН.

Та її словам починають не довіряти. Поки інші ставляться до цієї інформації скептично й намагаються розібратися в ситуації, сама Сільвія опиняється в небезпеці – і з кожним днем ризик для її життя лише зростає.

Цікаві факти про фільм "Перекладачка" (2005)

Прем'єра фільму "Перекладачка" відбулася у квітні 2005 року.

Над стрічкою працювали одразу кілька країн – США, Велика Британія, Франція та Німеччина.

Фільм поєднує елементи криміналу, детективу й трилера.

Він є екранізацією роману Браяна Ворда, який спеціалізується на кримінальних історіях і трилерах. Водночас між книгою та фільмом існують певні відмінності.

У головних ролях: Ніколь Кідман, яка нещодавно потрапила у скандал через своє захоплення російською літературою, про що розповіла у подкасті Las Culturistas. Шон Пенн, який безупинно допомагає українцям, вислює свою підтримку та привертає увагу міжнародної спільноти, Кетрін Кінер, Єспер Крістенсен, Іван Атталь, Ерл Кемерон, Джордж Гарріс, Майкл Райт, Клайд Кусацу, Ерік Кінслісайд.

Які ще фільми зараз дивляться українці на Netflix?

Фільм "Перекладачка" 2005 року став одним із найпопулярніших на стримінговій платформі Netflix серед українців. Він посів шосте місце у списку найпопулярніших стрічок, попри те, що вийшов на екрани понад 20 років тому.

Водночас поруч із ним у рейтингу – найсвіжіші проєкти, які з'явилися зовсім нещодавно. А саме:

"Верхівковий хижак",

український фільм "Мавка. Справжній міф",

"У чужій шкурі",

"Трішки вагітна",

"Мене звати Агнета",

"Сусідки по кімнаті",

"Не говори зі злом",

"180" та інші.

