Оголошено переможців Каннського кінофестивалю-2024

Каннський фестиваль-2024 офіційно завершився у суботу, 25 травня. Нарешті стали відомі імена переможців. Їх оголосило журі під керівництвом американської режисерки Ґрети Ґервіґ.

Головну нагороду отримав фільм "Анора" режисера Шона Бейкера. У статті ви знайдете повний список переможців 2024 року.

Дивіться також Для любителів закручених сюжетів і несподіваних фіналів: детективні серіали з високим рейтингом

Переможці Каннського кінофестивалю-2024

Переможців оголосили на офіційній сторінці Каннського кінофестивалю у соцмережі Х. Повний список виглядає так:

Золота пальмова гілка – "Анора", режисер Шон Бейкер.

Гран-прі – "Все, що уявляємо як світло", режисер Паял Кападіа.

Приз за режисуру – Мігель Гомес, "Гранд-тур".

Приз за сценарій – "Субстанція", режисер Каролі Фаржеа.

Приз за найкращу жіночу роль – Зої Салдана, Селена Гомес, Карла Софія Гаскон за ролі у фільмі "Емілія Перес".

Приз за найкращу чоловічу роль – Джессі Племонс за роль у фільмі "Види доброти".

Приз журі – "Емілія Перес", режисер Жак Одіяр.

Спеціальний приз журі – "Насіння священного інжиру", режисер Мохаммад Расулоф.

"Особливий погляд" – "Чорний пес", режисер Гуань Ху.

Найкращий короткометражний фільм – "Чоловік, який не міг мовчати", режисер Небойша Слієпчевіч.

"Золота камера" за найкращий дебют – стрічка "Арманд" (Норвегія, Нідерланди).

Каннський кінофестиваль: що відомо про фільм-переможця

Головну нагороду фестивалю, "Золоту пальмову гілку", отримав фільм американського режисера Шона Бейкера "Анора".

За сюжетом, стриптизерка з Брукліну виходить заміж за сина російського олігарха. Проте батьки чоловіка категорично не схвалюють цей шлюб і приїжджають до Нью-Йорка, щоб розлучити пару.

Фільм "Анора" став переможцем: дивіться відео

Головну роль у фільмі виконала американська акторка Майкі Медісон. Роль сина олігарха зіграв російський актор Юрій Борисов, відомий своєю роботою у російському пропагандистському фільмі "Калашников", який знімався на тимчасово окупованому Криму.

Ґрета Ґервіґ високо оцінила фільм за відчуття класичного кіно, зазначивши, що стрічка нагадує роботи Ернста Любича або Говарда Гоукса і розвивається в несподіваних напрямках.