Оголосили переможців престижного кінофестивалю Берлінале-2024

Церемонія нагородження 74-ого Берлінського кінофестивалю відбулася 24 лютого. Так, стало відомо, який фільм здобув звання найкращого.

Престижну нагороду "Золотий ведмідь" отримала документальна стрічка "Дагомея" режисерки Маті Діоп. Водночас головний приз журі віддали фільму "Потреби мандрівника" південнокорейського режисера Хон Сан Су.

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Переможці Берлінале-2024

"Золотий ведмідь" за найкращий фільм – "Дагомея" (Dahomey) Маті Діоп;

– "Дагомея" (Dahomey) Маті Діоп; Головний приз журі "Срібний ведмідь" – "Потреби мандрівника" (Yeohaengjaui pilyo) Хонга Сансу;

"Срібний ведмідь" – "Потреби мандрівника" (Yeohaengjaui pilyo) Хонга Сансу; Приз журі "Срібний ведмідь" – "Імперія" (L’ Empire) Бруно Дюмона;

"Срібний ведмідь" – "Імперія" (L’ Empire) Бруно Дюмона; "Срібний ведмідь" за найкращу режисуру – Нельсон Карлос Де Лос Сантос Аріас за фільм "Пепе" (Pepe);

– Нельсон Карлос Де Лос Сантос Аріас за фільм "Пепе" (Pepe); "Срібний ведмідь" за найкращу головну роль – Себастьян Стен у фільмі Аарона Шімберга "Інша людина" (A Different Man);

– Себастьян Стен у фільмі Аарона Шімберга "Інша людина" (A Different Man); "Срібний ведмідь" за найкращу роль другого плану – Емілі Вотсон у фільмі "Такі дрібниці" (Small Things Like These) Тіма Міланта;

– Емілі Вотсон у фільмі "Такі дрібниці" (Small Things Like These) Тіма Міланта; "Срібний ведмідь" за найкращий сценарій – Маттіас Гласнер за фільм "Вмирання" (Sterben);

– Маттіас Гласнер за фільм "Вмирання" (Sterben); "Срібний ведмідь" за видатний мистецький внесок – Мартін Гшлахт за операторську роботу у фільмі "Диявольська лазня"(Des Teufels Bad) Вероніки Франц й Северіна Фіали;

– Мартін Гшлахт за операторську роботу у фільмі "Диявольська лазня"(Des Teufels Bad) Вероніки Франц й Северіна Фіали; Найкращий фільм у конкурсі Encounters – "Пряма дія" (Direct Action) Гійома Кайо та Бена Рассела;

– "Пряма дія" (Direct Action) Гійома Кайо та Бена Рассела; Спеціальна нагорода журі у конкурсі Encounters – The Great Yawn of History (Khamyazeye bozorg) Аліяра Расті та "Часом дощ має падати" (Kong fang jian li de nv ren) Цю Янга;

– The Great Yawn of History (Khamyazeye bozorg) Аліяра Расті та "Часом дощ має падати" (Kong fang jian li de nv ren) Цю Янга; Найкращий документальний фільм – "Іншої землі немає" (No Other Land) Базеля Адри, Хамдана Баллала, Юваля Абрахама та Рейчел Зор;

– "Іншої землі немає" (No Other Land) Базеля Адри, Хамдана Баллала, Юваля Абрахама та Рейчел Зор; Найкращий перший повнометражний – "Ку Лі ніколи не плаче" (Cu Li Không Bao Giờ Khóc) Phạm Ngọc Lân;

– "Ку Лі ніколи не плаче" (Cu Li Không Bao Giờ Khóc) Phạm Ngọc Lân; "Золотий ведмідь" за найкращий короткометражний фільм – "Дивний поворот" (Un movimiento extraño) Франсіско Лезама;

– "Дивний поворот" (Un movimiento extraño) Франсіско Лезама; Приз журі "Срібний ведмідь" (короткометражний фільм) – "Залишки спекотного дня" (Re tian wu hou).

Серед членів журі Берлінале-2024 була українка

Нею стала відома письменниця та культурна діячка Оксана Забужко. До складу міжнародного журі кінофестивалю увійшли також професіонали кіноіндустрії. Серед них – гонконзький режисер Ен Хуй, іспанський режисер Альберт Серра, акторка та режисерка Жасмін Трінка, американський режисер та актор Брейді Корбет і німецький режисер Крістіан Петцольд.

Відомо, що українські стрічки були відібрані для участі у конкурсній програмі Берлінського кінофестивалю. Зокрема, це два документальні та один художній фільми, світові прем'єри яких відбулися під час Берлінале-2024.